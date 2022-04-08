Melody家堆滿「愛馬仕盒子」爆買到忘記！曝「麻將師傅」竟是女兒

記者王則絲／台北報導

女星Melody（殷悅）今（8日）出席愛馬仕集團時尚生活品牌「SHANG XIA上下」BELLAVITA旗艦店開幕活動，她提到這兩三年雖然疫情但是東西並沒有少買，曝家中堆了好多「橘色盒子」（暗指愛馬仕），爆買到自己都忘了。由於上下是充滿東方底蘊的品牌，訪問中Melody便提到最愛的東方遊戲是麻將，且教會她的人竟是自己的女兒！

▲Melody秀出一雙驚人美腿，站台「SHANG XIA上下」BELLAVITA旗艦店開幕活動。（圖／品牌提供）



Melody今天以一身上下的設計服裝現身，撞色系的外套帶出氣場，短褲下秀出一雙逆天的美腿，每每都令人驚艷。率先逛了一圈上下的新店舖，其中Melody最感興趣的是茶具，原來她這兩年開始上茶道課，「現在隔週都會跟我一群姐妹去泡茶」，十分享受修身養性的過程，熱愛收藏茶具的她，還擁有中村友美的傑作，只不過都沒拿出來、把它給忘了。

▲Melody這兩年愛上泡茶，特別看上店中的「橋」茶具組。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



Melody還吐露有些東西因為沒機會帶出門、連拆都沒拆過，「這兩三年雖然疫情但是東西沒有少買，家裡看到一些橘色的盒子（愛馬仕）我都沒開過，想說到哪裡來的！蝴蝶結都還在上面，我都忘記了。」

▲Melody被上下店中的「電動麻將桌」吸引注意力。（圖／記者王則絲攝）



提到東方的元素，Melody最先想到的是麻將、茶和遊戲，店中販售的「麻將桌」立刻就吸引了Melody的注意力，麻將是她最喜歡的東方遊戲之一，不過她強調自己沒有很厲害，其實是在這幾年防疫期間學會的，且她的麻將老師更令人吃驚，正是自己的女兒！Melody驕傲的說道：「她（女兒）對數學、牌啊、數字啊，蠻厲害的，一開始我們是玩西方的遊戲Rummikub（拉密），從那邊開始又步入到麻將。」表示能夠學會這些好玩的遊戲，都是拜女兒所賜。

▲上下推出的遊戲組，以及與畫家朱德群合作設計的「攬月包」。（圖／記者王則絲攝）



上下是由當代設計師蔣瓊耳攜手愛馬仕集團於2010年共同創立，「上」、「下」意指對立共生以及多元化的品牌特質，延續愛馬仕一貫的低調與內斂風格，同時融合東方美學精髓，品項作品囊括家具、家飾、服裝與配件、珠寶，2020年義大利控股公司Exor集團加入，上下成為三口之家，2021年則迎來現任創意總監Yang Li負責操刀服裝。

▲上下BELLAVITA旗艦店。（圖／品牌提供）



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