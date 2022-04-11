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甜寵「總裁劇」超夯！3大關鍵不退流行　五部必看快放入追劇清單

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實習記者施至真／綜合報導

甜寵總裁劇《社內相親》迎來大結局，除了飾演男女主角的安孝燮和金世正再次爆紅，「霸道總裁愛上我」的劇情也再度成為網路熱議話題。近日就有網友在Dcard為題發文，並提到雖然劇情雖看似老哏，卻仍受到廣大劇迷喜愛，今天就來揭幕3大總裁劇不退流行的關鍵秘密，再加碼5部必看清單！

▲總裁劇超夯3秘密，加碼5部讓你欲罷不能。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

▲總裁劇甜到讓你欲罷不能。（圖／翻攝微博@電視劇杉杉來吃，IG@sbsdrama.official）

＃看別人談戀愛很爽

不少上班族在下班之後，連出門約會的動力都沒有，更別說是單身的朋友，想要找到另一半簡直是難上加難。因此就有不少網友會透過看劇來滿足心靈的空缺，畢竟光是看帥哥美女談戀愛，就能大飽眼福！

＃現實沒有，所以只能幻想

總裁劇演出的內容，多半是在現實生活中不會發生的情節，因此網友認為雖然知道不可能發生在自己身上，但靠著電視劇把夢中內容真實呈現在生活中，也能滿足所有美好的幻想。

▲總裁劇超夯3秘密，加碼5部讓你欲罷不能。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

▲光看劇情，就能感受到戀愛的美好。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

＃無腦愛情劇最好打發時間

有不少網友表示，平常上班已經夠累了，下班之後只想看一些無腦喜劇來排解煩悶，因此比起讓人鬱悶的社會議題內容，或是緊張兮兮的驚悚劇，情節流暢搞笑的總裁劇，更適合當成配飯良菜，邊放空邊享受。

1.近期最夯《社內相親》

改編自KAKAO WEBTOON人氣網漫《我和社長相親相愛》，是典型高富帥愛上平凡女的總裁甜寵劇，女主角申夏莉（金世正飾）在閨蜜的請求下，扮演成假名媛代替她去相親，卻沒想到相親對象竟然是自己公司的新社長姜泰武（安孝燮飾），為了不被炒魷魚，申夏莉只好過著雙重生活，兩人之間的互動，絕對是本季最高甜。

2.網路聲量最高《她的私生活》

網路聲量最高的霸道總裁劇，就是講述宅男宅女故事的《她的私生活》！成德美（朴敏英飾）在外面是能力出眾的美術館策展人，但只要一回家就會變成沉迷偶像世界的瘋狂迷妹，而她的雙重身份生活，無意間被新來的館長萊恩（金材昱飾）發現，並對她的雙重生活產生了好奇心。成徳美隱藏了20年的宅女本性會被萊恩揭穿嗎？私底下的萊恩又藏著什麼不可告人的秘密呢？

3.血腥浪漫愛情喜劇《瘋狂愛上你》

對員工太苛刻，小心惹禍上身！由金材昱、鄭秀晶主演的《瘋狂愛上你》，講述因為頭痛而被診斷出絕症的李新雅（鄭秀晶飾），決定向平時愛錢、挑剔又脾氣暴躁老闆盧高鎮（金材昱飾）報仇，卻在過程中發掘了老闆的秘密，更因此發展出一段複雜的感情，究竟他們的愛情會順利開花結果嗎，目前正熱播中，絕對要追。

4.經典總裁陸劇《杉杉來了》

除了韓劇之外，也有不少總裁陸劇值得細細品味，像是透過一番努力達成事業成就，並收穫愛情的《杉杉來了》，就是經典必看清單。薛杉杉（趙麗穎飾）雖然沒有名牌大學學歷，卻因為擁有特殊血型而破格被聘用為財務部助理，就近照顧總裁封騰（張翰飾）的妹妹，並成為封騰的專屬挑菜工。女孩們想要和杉杉一樣，從小助理晉身到總裁戀人，就快點把它放進片單吧。

▲總裁劇超夯3秘密，加碼5部讓你欲罷不能。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

▲杉杉來了絕對經典必看。（圖／翻攝微博@電視劇杉杉來吃）

5.古裝霸道總裁劇《馭鮫記之恰似故人歸》

誰說只有甜寵劇才有霸道總裁情節，在仙俠言情劇《恰似故人歸》中，任嘉倫飾演的北淵王就是古裝版的霸道總裁！除了題材新穎，讓觀眾大讚不看不行以外，冷酷、沉默寡言的北淵王長意，更是一邊說著狠話，一邊做著暖事，超級傲嬌的長意還會趁機霸吻雲禾（迪麗熱巴飾），吻完又假裝若無其事，可愛又霸道，讓粉絲看了直呼受不了。

▲總裁劇超夯3秘密，加碼5部讓你欲罷不能。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official）

▲任嘉倫飾演的北淵王長意實在太可愛啦。（圖／翻攝微博@馭鮫記之恰似故人歸）

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關鍵字：

總裁劇, 霸道總裁, 社內相親, 她的私生活, 瘋狂愛上你

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