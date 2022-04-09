fb ig video ETtoday search mobile

《月老》8大虐心金句：學不會說再見，所以期待下次再相遇

>

記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝FB＠月老 Till We Meet Again

由柯震東、王淨、宋芸樺主演的奇幻愛情國片《月老》，不只入圍了2021年第58屆金馬獎的11項大獎成為當年黑馬，票房成績也破億元，被評為2021年最強國片！專屬九把刀的「中二式」浪漫，卻也戳中不少觀眾的淚點，而近日《月老》終於在能在Apple TV、Disney+等線上平台觀看了，以下就來回顧劇中感人又虐心的台詞，還沒看過、或想二刷的人千萬別錯過。

▲月老金句 。（圖／翻攝臉書）

劇情以柯震東遭雷擊而死，並進入陰間與王淨搭擋成為「月老」，累積陰德、藉此再次轉世為人，而在執行人間任務時，柯震東遇見生前摯愛宋芸樺，瞬間回憶起原先失去的記憶，並私自動用「月老」能力，希望能為宋芸樺找到下個愛她的人，不過中間不管怎麼將新的紅線綁上，都會被通通燒掉，而這也巧妙應證了劇中台詞「有些事，一萬年也不會變」。

▲月老金句 。（圖／翻攝臉書）

＃愛情來了，什麼都擋不住。

＃那怎麼樣才算是我們已經長大了？等你開始知道，不管什麼事都會變來變去的時候。

＃最遙遠的距離，是妳在我眼前，妳卻不知道我在這裡。

▲月老金句 。（圖／翻攝臉書）

＃有些事，一萬年也不會變。

＃我們可能來不及也學不會說再見，所以就期待下次再相遇。

＃只要你說好，就算只有一秒鐘，我也是這個世界上最快樂的人。

▲月老金句 。（圖／翻攝臉書）

＃如果妳到100歲沒有人要，妳就嫁給我。

＃如果早知道我會那麼早死掉，我就不會跟妳交往了。

►《社內相親》超狂甜寵金句盤點：我對妳的愛，和這張卡一樣沒限度

►金高銀罕見露「纖瘦長腿」　穿香奈兒一轉身狂洩白皙美背

關鍵字：

月老, 柯震東, 王淨, 宋芸樺, Apple TV, Disney+

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

手指愛心過時了！韓星最新拍照手勢「翻轉YA」快學　太妍、Joy都在比

手指愛心過時了！韓星最新拍照手勢「翻轉YA」快學　太妍、Joy都在比

迪麗熱巴鑲鑽絲絨禮服超誘人！　轉身「極品骨感線條」絕了

迪麗熱巴鑲鑽絲絨禮服超誘人！　轉身「極品骨感線條」絕了

美國名媛穿「超級破」牛仔褲引話題　網看傻：到底怎麼穿進去的？

美國名媛穿「超級破」牛仔褲引話題　網看傻：到底怎麼穿進去的？

皮膚科醫師教正確補充膠原蛋白！3招提升效果，維持Q彈美肌 戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座！Top 1心思敏感情緒化，一難過就不理人 Melody家堆滿「愛馬仕盒子」爆買到忘記！曝「麻將師傅」竟是女兒 Jennie踩「醜時尚長靴」洩逆天長腿！　網虧像雨鞋竟要價破2萬元 超準！從「喝咖啡」能看出真實性格，愛喝拿鐵較容易討好他人 生理鹽水也能護膚？皮膚科醫師教5招妙用　可變舒緩面膜、除口臭 金世正包緊緊沒在露一樣超撩人　3款單品穿上「傲人豐滿胸線」絕了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面