《月老》8大虐心金句：學不會說再見，所以期待下次再相遇

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝FB＠月老 Till We Meet Again

由柯震東、王淨、宋芸樺主演的奇幻愛情國片《月老》，不只入圍了2021年第58屆金馬獎的11項大獎成為當年黑馬，票房成績也破億元，被評為2021年最強國片！專屬九把刀的「中二式」浪漫，卻也戳中不少觀眾的淚點，而近日《月老》終於在能在Apple TV、Disney+等線上平台觀看了，以下就來回顧劇中感人又虐心的台詞，還沒看過、或想二刷的人千萬別錯過。

劇情以柯震東遭雷擊而死，並進入陰間與王淨搭擋成為「月老」，累積陰德、藉此再次轉世為人，而在執行人間任務時，柯震東遇見生前摯愛宋芸樺，瞬間回憶起原先失去的記憶，並私自動用「月老」能力，希望能為宋芸樺找到下個愛她的人，不過中間不管怎麼將新的紅線綁上，都會被通通燒掉，而這也巧妙應證了劇中台詞「有些事，一萬年也不會變」。

＃愛情來了，什麼都擋不住。

＃那怎麼樣才算是我們已經長大了？等你開始知道，不管什麼事都會變來變去的時候。

＃最遙遠的距離，是妳在我眼前，妳卻不知道我在這裡。

＃有些事，一萬年也不會變。

＃我們可能來不及也學不會說再見，所以就期待下次再相遇。

＃只要你說好，就算只有一秒鐘，我也是這個世界上最快樂的人。

＃如果妳到100歲沒有人要，妳就嫁給我。

＃如果早知道我會那麼早死掉，我就不會跟妳交往了。

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