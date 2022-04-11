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《陪你一起好好吃飯》金句社畜超有感：上班愈努力就愈沒有生活時間

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文／女子學

還記得上次跟家人或朋友好好地吃一頓飯是什麼時候嗎？為了工作而忙碌的我們，想坐下來安穩又舒服地吃飯，曾幾何時變成了一種奢望。「社畜只有在吃飯的時候才會覺得自己是活的。」這是最近在《陪你一起好好吃飯》中看到很有感的一句話。

雖然由高瀚宇與鄭湫泓主演的《陪你一起好好吃飯》走的是霸總與普通員工日漸生情的老套劇情，但加上美食元素，與讓人很有代入感的簡單生活情節，反而不顯得狗血。余昊（高瀚宇 飾）是個只重視成本效率，像個冰冷機器人的工作狂老闆，與不愛加班、以家人為主，又很有人情味的公關部員工蘇可嵐（鄭湫泓 飾），可說是兩個極端。在遇到一場公關危機後，本來不會有交集的兩人，工作和生活上開始有了交流，也帶出讓我們感同身受的場景。

工作與生活難以平衡？每個人有自己的選擇

▲《陪你一起好好吃飯》。（圖／翻攝《陪你一起好好吃飯》劇照）

▲工作與生活難以平衡？每個人有自己的選擇。（圖／翻攝《陪你一起好好吃飯》劇照，下同）

「老闆就像苦瓜，很多人不喜歡吃，可是成年人誰不需要吃苦呢？雖然可以苦去掉，但去了苦味的苦瓜是沒有靈魂的，營養多少會折損，老闆的營養是發薪水，身為打工人就得要有吃苦的打工魂。」《陪你一起好好吃飯》首集一開頭蘇可嵐就用「苦瓜」來形容他的老闆余昊，卻也講出了我們身為員工的心聲。

是啊，沒有達到真正的財務自由之前，上下班的時間就掌控在別人手中，就算被迫加班，也只能忍氣吞聲，就像劇中所講的，「為什麼努力上班呢？是因為想要擁有上班以外的生活，可上班愈努力就愈沒有生活的時間。」於是我們就在這樣的無限循環中疲於奔命，明明是想要有好生活，卻事與願違。

▲《陪你一起好好吃飯》。（圖／翻攝《陪你一起好好吃飯》劇照）

以蘇可嵐的能力是可以位居高位的，但他甘於平凡，做個不愛加班的普通員工，只為了可以每個晚上陪生病的媽媽吃飯。「工作是為了生存，而生活是和我愛的人共享一日三餐和那些閒暇時的溫暖幸福，生存不應該擠榨掉生活的空間。」這是她所奉行的生活方式。

在工作上，有些人追求更好的發展，而寧願犧牲自己的私人時間，也有人胸無大志，只求每個月有份固定的薪水，能過生活就好，每個人有自己的選擇，誰也無法置喙。但無論選擇何種方式，正如劇名「要好好吃飯」，才有好心情與力氣來應付工作。

凡事要思考、嘗試後，再下定論

▲《陪你一起好好吃飯》。（圖／翻攝《陪你一起好好吃飯》劇照）

不論是工作還是生活中，我們都會有不喜歡的人事物，但劇中的這句話給了很好的見解，「不喜歡是因為不了解，不了解往往因為不喜歡而不願了解，當邁開了解的那步，離喜歡還有多遠呢？」如果我們連試都不去試，怎麼會知道不喜歡呢？很多人寧願聽別人所說的，而不試著去了解，就對某些人事物有了既定印象或偏見，給自己一個勇於嘗試的心態吧，試過了，才能真正的明白哪些是真的不能接受，哪些是能帶來意外收穫的。

▲《陪你一起好好吃飯》。（圖／翻攝《陪你一起好好吃飯》劇照）

有時候我們在看一件事情，都只看到表面，而沒好好思考就做了決定，或有所定論。劇中蘇可嵐在成為余昊的女朋友後，也升為公司的副總裁，但公司的王總卻認為他只是靠名分上位的，所以工作上的事都不跟他彙報，最終也讓公司陷入了公關危機。與蘇可嵐交好的公關部同事都要他直接把王總推出去救火，但他認為王總是公司內部的人，就代表了公司的形象，不能這樣做。

事情最後在蘇可嵐處理下，不但圓滿解決，更將功勞歸給王總。也如同王總與余昊交談時所講的，「你都不出面，就是為了讓我自己看到」。

我們很容易因為某些原因就有了先入為主的想法，如果有人出面幫忙講話或解決，反而更加深對某人的偏見，變得對人不對事。我們不管在什麼情況下，要學著對事不對人，就像蘇可嵐一樣，全面性地去思考，用同理心去處理事情。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

鄭湫泓, 陪你一起好好吃飯, 陸劇, 高瀚宇, 好劇推薦, 戲劇, 女子愛分享, 影視娛樂

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