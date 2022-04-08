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鄭浩妍、朴敘俊「外套不穿好」曬最強聯名！　惹火內衣網吃不消

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記者鮑璿安／台北報導

《魷魚遊戲》女星鄭浩妍（鄭好娟）紅遍全球，她的超模身份也受到時尚品牌肯定，此次為Calvin Klein聯名Palace「CK1 Palace」系列拍攝形象照，露出修長美腿與完美身材，同一身行頭也出現在韓星朴敘俊身上，兩人聯手帶貨力毋庸置疑。

鄭浩妍過去就為CK拍攝過形象照，這次與韓國版《Harper Bazzar》合作揭曉新品，她以丹寧外套「不穿好」的方式曬出經典內衣，深U輪廓伴隨極致纖腰，向下看則有逼人長腿相當銷魂，而她厭世又慵懶的表現力非常吸睛。另外，韓星朴敘俊也演繹了系列同款丹寧外套，經過特意褪色的水洗工藝，加上聯名標誌相當潮流。

▲CK。（圖／品牌提供）

▲CK。（圖／品牌提供）

▲「CK1 Palace」系列。（圖／品牌提供）

此次品牌攜手Palace的「CK1 Palace」系列將極簡風與Palace標誌性三角Logo匯集，出現在經典的內衣單品上，更以籃球球衣和寬鬆短褲挑戰了傳統運動服的概念。此外，還與 Vans合作打造限量版「Calvans」，利用專屬Logo印花重新詮釋經典滑板鞋款Authentic。

▲王陽明、蔡詩芸 。（圖／品牌提供）

▲王陽明、蔡詩芸 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana x 藤原浩2022春夏膠囊系列。（圖／品牌提供）

另外，備受矚目的聯名還有Loro Piana x 藤原浩2022春夏膠囊系列，圍繞白、黑和海軍藍打造，棉質平紋針織連帽上衣正面以藤原浩將Loro Piana的標誌「塗鴉化」的顯眼品牌logo點綴，還有Stripe Tote Bag的寬敞空間足以收納黑膠唱片。另也有由藝術家Ulala Imai設計的駱馬圖案經典棉質T恤，輕巧又別具潮流。

關鍵字：

鄭浩妍, 鄭好娟, Calvin Klein, Palace, CK1 Palace

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