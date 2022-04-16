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珠寶課／珠寶拍賣「撿漏」樂趣多　這三種彩寶身價水漲船高

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▲▼ 珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲富藝斯端出孔克珠鑽戒，以及模樣可愛的孔克珠小狗溜滑板造型胸針。（圖／富藝斯提供，以下同）

閃亮亮的珠寶總讓人心花怒放，但珠寶可別光看外表，懂得它們的「內在」才是真本事。《ET FASHION》規劃了「珠寶課」，透過8篇文章，讓你輕鬆學會怎麼挑鑽石、選珍珠，還能知道哪些款式最受歡迎、連明星都愛戴，來吧，上課囉！

記者陳雅韻／專題報導

國際珠寶拍賣會經常端出「史上最高價」、「史上最大」等頂級珠寶領銜創造話題，但也讓想嘗試進入拍賣市場的新手望之怯步，富藝斯（PHILLIPS）台灣總經理顏楚紋表示，珠寶拍品的價格沒有想像中的高不可攀，甚至有機會以漂亮的價格入手心儀的設計，當中的樂趣妙不可言，不少收藏家長期關注拍賣會，懂得「撿漏」，以低於市場價的價格入手喜歡的珠寶。

▲▼ 珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲逛富藝斯拍賣會挖寶，此為寶格麗Allegra系列珠寶。

珠寶拍賣會優勢
珠寶拍賣儘管在全球珠寶交易占比不高，但深具指標性，富藝斯（PHILLIPS）台灣總經理顏楚紋認為優勢在於價格公開透明，幾乎所有的國際拍賣行都會將成交價公開於官網上，成為許多珠寶商與消費者溝通的參考依據。而上拍的珠寶都經過專家嚴格把關，因此有機會標得珍稀寶石或古老工藝作品。

▲▼ 珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲登上拍賣會的珠寶都經過專家把關，富藝斯歐洲珠寶部門主管Benoît Repellin正在仔細端詳作品。

參與拍賣的條件
參與競投不如想像中困難，先提供身分證明文件開戶，再依據參項目所需提供財力證明，即可上網競標。若選定目標，可以藉由預展親自檢視拍品狀況，若未能見到實品就要看清楚介紹內容與讀懂證書再參加競標，別忘了落槌價之後拍賣行會再加上買方佣金。

▲▼ 珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲拍賣史上最大白鑽、228克拉The Rock梨形鑽將登佳士得日內瓦拍賣會，估價約576,800,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

拍賣行選品標準
佳士得（CHRISTIE’S）亞太區珠寶部主席石麗華表示，佳士得選品嚴謹，鑽石必然遵循4C標準，而彩色寶石會更注重其產地來源，例如哥倫比亞的祖母綠、喀什米爾藍寶石、緬甸紅寶石都是上上之選。而有了頂級寶石，也要搭配精緻設計，她認為珠寶是可穿戴的藝術品，設計感更具加分效果，不少競標者熱衷知名品牌作品，例如梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、卡地亞（Cartier）等都深受歡迎。

▲▼ 珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓18.69 克拉哥倫比亞天然祖母綠戒指將於佳士得5月25日香港春拍進行拍賣，估價約25,070,000元起。

不斷創造驚喜的佳士得，積極為收藏家尋找稀有性作品，包括最頂級、巨大的珍罕寶石，或是深具歷史意義、來自王室收藏的珠寶，當然上拍前經過反覆檢驗，確保品項完美。

▲▼ 珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯呈獻的帕拉伊巴碧璽鑽戒顏色極美。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

從拍賣行看流行
寶石界「四大天王」鑽石、祖母綠、紅寶石與藍寶石，在珠寶拍賣一直深受追捧，但隨著價格飆升、數量稀少，邦瀚斯（Bonhams）大中華區主席胡瑞觀察到收藏家的目光轉向3種寶石，分別是產自巴西的無燒帕拉伊巴碧璽（Paraiba）、紅色尖晶石（Spinel）以及孔克珠，引領彩色寶石流行。

▲▼ 珠寶拍賣 。（圖／公關照）

▲顏色近似紅寶石的紅色尖晶石身價翻漲，此尖晶石戒為邦瀚斯拍品之一。

胡瑞分析，帕拉伊巴碧璽因呈現獨特的藍色調，且逐步被各大品牌採用，身價水漲船高，收藏家因而轉向拍賣會尋找專屬夢幻藍色的寶石；而隨著紅寶石日益稀少，顏色與其相近的紅色尖晶石成為新寵兒，此外，珍珠界王者孔克珠也是拍場的明星，因為無法靠人工養殖，產自受華盛頓公約保護的大海螺貝，大約每1萬至1萬5000個海螺才能發現1顆，其中僅有十分之一可躍升為寶石等級，表面的火焰紋路是招牌特色。

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關鍵字：

珠寶課, 富藝斯, 佳士得, 邦瀚斯

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