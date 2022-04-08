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蔡依林「大露背裝」秀驚人牛奶肌美背　下秒化身「女戰士」帥翻

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記者王則絲／台北報導

天后蔡依林（Jolin）近日睽違多時登上雜誌封面，擔任《ELLE》台灣4月號的封面人物。經常帶來驚艷造型、不管什麼服裝都能消化的呸姐蔡依林，這次也不負眾望，於大片中一連演繹多套華麗精裝，不只化身「女戰士」擔綱地球的保衛者，也穿上一襲優雅性感的大露背禮服，展現整片光滑牛奶肌的美背，讓粉絲們大飽眼福。

▲蔡依林 。（圖／《ELLE》台灣提供）

▲蔡依林登上《ELLE》4月號雜誌。（圖／《ELLE》台灣提供，以下同）

擁有歌壇天后地位的蔡依林，在大家眼中總是與完美劃上等號，但她自己其實並不這麼覺得，從沒有自滿的念頭，「做歌手教會我認識自己。在這行遇到太多人，每個人都是我的學習對象，我會想要精進自己，當作進步的動力。」學會接受不完美是蔡依林一直以來想傳遞給大家的理念。

▲蔡依林 。（圖／《ELLE》台灣提供）

本次登上雜誌封面，蔡依林擔綱示範一系列LOUIS VUITTON新裝，她以亮綠色的澎澎裙小洋裝打頭陣，拉鍊設計的套手袖口製造出休閒感，腳下的長筒靴則呼應了帥氣的髮型；接著蔡依林卸下浮誇長辮子，以復古兼具前衛調性的狼尾頭造型，搭配一襲大露背的粉色禮服，讓整片宛如牛奶般光滑的美背毫無遮蔽的顯露，呈顯反差的溫柔女人味。

▲蔡依林 。（圖／《ELLE》台灣提供）

下秒蔡依林又換上了黑色套裝，氣勢凌人就像戰服一樣，提著長劍抵在盔甲武士的胸口上，又或是穿著粉色的華麗長禮服，右手裝上厚重鎧甲的造型，都讓她化身為保衛地球的「女戰士」，霸氣外露。

▲蔡依林 。（圖／《ELLE》台灣提供）

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關鍵字：

蔡依林, Jolin

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