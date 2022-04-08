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撞臉康茵茵！侯佩岑大方曬「生圖」，網友讚：不修圖更美

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▲▼侯佩岑撞臉康茵茵 。（圖／翻攝自FB/侯佩岑、康茵茵）

▲不少網友發現侯佩岑和康茵茵大撞臉。（圖／翻攝自FB/侯佩岑、康茵茵，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

休息好一陣子，侯佩岑近來頻頻代言搏版面，但不知道是不是因為瘦太多，被不少網友發現她和康茵茵撞臉，今天她本人也在臉書有感而發分享：「最近有些照片拍起來不太像自己，不知道是化妝方式改變，還是因為濾鏡修圖的關係，真的沒有做什麼！」大喊冤枉，更曬出生圖讓大家驚呆，大讚她美貌完全沒變！

▲▼侯佩岑撞臉康茵茵 。（圖／翻攝自FB/侯佩岑、康茵茵）

▲侯佩岑近來消瘦不少。

侯佩岑許久沒公開露面，近來她的面容卻頻頻被網友大作文章，可能因為臉蛋消瘦，下巴變尖且山根更立體，讓大家大呼認不出，倒是從她臉上看到康茵茵的影子，今天她在臉書向粉絲喊話，用零濾鏡、零修圖的「生圖」扳回一城。

▲▼侯佩岑撞臉康茵茵 。（圖／翻攝自FB/侯佩岑、康茵茵）

▲▼侯佩岑撞臉康茵茵 。（圖／翻攝自FB/侯佩岑、康茵茵）

▲候佩岑曬出零修圖、零濾鏡的生圖。

她曬出的照片，穿著黑色長洋裝的她身材曼妙，臉蛋比濾鏡下的她更美，讓不少網友大喊：「這張比較像你」、「這才是本人」、「天生麗質沒濾鏡更自然」、「天啊！沒有濾鏡修圖更美了！」

▲▼侯佩岑撞臉康茵茵 。（圖／翻攝自FB/侯佩岑、康茵茵）

▲▼侯佩岑撞臉康茵茵 。（圖／翻攝自FB/侯佩岑、康茵茵）

▲兩張全身照乍看兩人傻傻分不清。

被說撞臉康茵茵，其實對比兩人照片也有個七成像，除了纖細的身材外，兩人一頭長髮、分線，甚至是五官輪廓，遠看真的會有點認不出來，可以確定的是即便是撞臉，兩人也都是美女。

關鍵字：

候佩岑, 康茵茵, 撞臉

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