珠寶課／買裸石訂製專屬珠寶正夯　更多藏家當「濃縮貨幣」避險

▲寶格麗豐富的彩色寶石裸石吸引收藏家目光。（圖／寶格麗提供）

閃亮亮的珠寶總讓人心花怒放，但珠寶可別光看外表，懂得它們的「內在」才是真本事。《ET FASHION》規劃了「珠寶課」，透過8篇文章，讓你輕鬆學會怎麼挑鑽石、選珍珠，還能知道哪些款式最受歡迎、連明星都愛戴，來吧，上課囉！

記者陳雅韻／專題報導

珠寶品牌舉辦高級珠寶展同時，經常伴隨著隱藏版的裸石，等著對寶石有深刻研究的收藏家「挖寶」，與品牌總部設計師討論訂製獨一無二的專屬作品，也有不少藏家選擇頂級寶石作為「保值」甚至「增值」的「濃縮貨幣」，尤其在市場上價格相對透明的高等級鑽石最受青睞。

▲寶格麗重量級92克拉無燒處理的「甜麵包山形切割」斯里蘭卡皇家藍藍寶石裸石。

▲寶格麗設計師手繪MAGNIFICA系列EMERALD DRAGON頂級祖母綠與鑽石項鍊。



裸石當訂製主角

「彩寶之王」寶格麗（BVLGARI）多次在台舉辦高級珠寶展時，也引進如糖果般繽紛的切割彩色寶石，供顧客訂製理想的樣式，從溝通到完成所需的時間依製作的難度而異；而以鑽石聞名的De Beers，近期則主打Natural Works of Art高級珠寶系列，藉由各種花式車工的白鑽，以及極為珍罕的粉鑽、藍鑽、紫鑽等裸石，讓顧客自由選擇訂製心儀的造型珠寶，即使已鑲嵌好的鑽戒，也以極簡並好搭配的設計為主，考慮到未來改為訂製設計的可能性。

▲De Beers Natural Works of Art高級珠寶系列彩鑽供收藏家訂製。（圖／De Beers提供，以下同）





▲多數顧客挑選De Beers Natural Works of Art裸石後，鑲嵌成造型簡潔的戒指。





▲De Beers訂製設計草圖Butterfly耳環，鑲嵌一對10.31克拉梨形切割鑽石。

裸石當濃縮貨幣

頂級裸石具增值性，被不少收藏家視為「濃縮貨幣」，斐儷珠寶總經理陳昱羲於2015年成立亞洲首座裸鑽銷售平台Diamond Bank，實踐「從礦場到市場」理念，讓顧客能透過源頭以更具競爭力的價格購買到頂級美鑽，當中不少消費者以投資為目的，因此以大克拉數的鑽石為主力。

▲Diamond Bank為亞洲首座裸鑽銷售平台，實踐「從礦場到市場」理念。（圖／Diamond Bank提供，以下同）

據陳昱羲觀察，鑽石價格從去年以來已漲價約3成，從俄羅斯2月24日出兵攻打烏克蘭後，金字塔尖端市場與一般消費市場的差距更大，由於通貨膨脹與利率提高，一般消費者荷包緊縮，因此1克拉以下鑽石的需求急遽縮減而價格略為下滑，但高端市場反而急欲收藏3克拉、5克拉等高檔鑽石，市場上形成搶不到貨而價格上揚的趨勢，裸鑽成為富人避險的重要投資商品。

▲Diamond Bank展出的黃鑽深受藏家喜愛。

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