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多吃會胖！營養師：小心「扮成蔬菜的澱粉」，玉米、豌豆都上榜

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▲▼營養師呼籲小心「扮成蔬菜的澱粉」 。（圖／Unsplash）

▲常見的三色豆中，只有紅蘿蔔是蔬菜。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

我們都知道要均衡飲食，尤其是經常外食，蔬菜攝取量更是要充足，但你知道嗎？一些你以為的蔬菜，其實澱粉，營養師余朱青分享，像是常見的三色豆中，玉米和豌豆就屬於澱粉，只要紅蘿蔔是蔬菜，別再傻傻分不清！

營養師余朱青舉例，不少人都會把一些「澱粉」誤認為蔬菜，植物也不等於就是蔬菜，像是蓮藕、南瓜、山藥、牛蒡其實也都是澱粉類，而常見的菱角、玉米、地瓜、馬鈴薯、芋頭等都是可以當成主食的澱粉類。

▲▼營養師呼籲小心「扮成蔬菜的澱粉」 。（圖／Unsplash）

雖然說玉米和地瓜富含營養素和礦物質，算是好的澱粉來源，但千萬別因為這樣就過量攝取，因為和蔬菜比起仍是熱量偏高，很多減脂的朋友，以為只要少吃主食或是減少澱粉攝取，殊不知以上這些容易誤踩的熱量陷阱，若是沒節制地吃，肯定瘦不下來。

余朱青進一步說明，一般的蔬菜100公克熱量大約18大卡，總碳水約2.4公克，但是這些激似蔬菜的澱粉類，像是牛蒡100公克熱量84大卡，總碳水就有19.1公克，是蔬菜類的8倍。

▲▼營養師呼籲小心「扮成蔬菜的澱粉」 。（圖／Unsplash）

她也提到玉米筍屬於蔬菜類，但玉米則是全榖雜糧類，玉米的總碳水11.4，玉米筍則是5.8，整體來說蔬菜熱量低又容易有飽足感，是在減脂及注重飲食健康的朋友的好選擇。

營養師最後也提醒，在選擇蔬菜時可以判斷一下真的是蔬菜類，還是其是澱粉類，如果是澱粉類，絕對要控制，否則熱量破表，離理想體重越來越遠。

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關鍵字：

蔬菜, 澱粉, 營養師

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