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楊冪「男友視角」一扭銷魂電翻　休閒私服藏破百萬元勞力士

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記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪近日久違的新增了她的「不定期隨手記」、上傳一組私下美照，楊冪整個人斜躺在草地上、歪著身子擺拍，看似一派輕鬆，但行頭卻很精彩，一身休閒裝扮下楊冪手上戴的「破百萬勞力士」格外吸引目光，親密的男友視角加上「一扭銷魂」的姿態，性感曲線把粉絲們全電翻。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪上傳最新春季私服美照。（圖／翻攝自微博）

楊冪最近在社群上開啟一個「不定期隨手記」的個人貼文標籤，呈現精修大片以外私下的面貌，但是發文頻率並不高，更顯這些美照的珍貴。最新的美照裡，楊冪身穿雛菊印花短版上衣配棒球帽，一身輕便休閒，直接躺在草地上擺拍，感受明媚的春光，像是「男友視角」一般，還對著鏡頭放送小花朵，寫下：「送你春日的花花。」俏皮寵粉，雖然帶著口罩依然美翻，身子一扭身形曲線盡顯，粉絲們狂讚：「扭到我心裡去了」、「誰拍的！拍得太好了」、「春日系女友」、「好美，花花我收下了。」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪一身休閒打扮，手上戴著勞力士名錶。（圖／翻攝自微博）

不過這看似再日常不過的一套私服，卻是藏著精彩行頭，照片中可以發現楊冪手上戴著一只手錶，正是來自勞力士的DAY-DATE系列，據外媒指出，該錶款要價超過台幣百萬元，足見一線女星的驚人財力。

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關鍵字：

楊冪, 私服, 勞力士

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