fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／侯佩岑拎「MK水桶包」逆齡百搭　可愛「鎖頭」藏巧思

>

記者王則絲／專題報導

女星侯佩岑擁有強大帶貨力，每當曬出新包都會成為爆款，日前她背上一款MICHAEL KORS最新的水桶包，立刻就讓搜尋度激升，這款典雅又具逆齡感的新手袋為MK今年春季新推出的Hamilton「香檳包」，經典的棕色老花款式百搭不出錯，同時也是代言人高圓圓同款，今日《ET FASHION》就來帶大家開箱這款「MK香檳包」。

▲明星背MK水桶包 。（圖／翻攝自IG）

▲侯佩岑帶貨MK最新手袋「香檳包」。（圖／翻攝自IG@houpatty）

MK新款香檳包受到許多女星的喜愛，除了侯佩岑之外，陳庭妮、天心也搶先拎上，不過陳庭妮與天心所示範的則是純色皮革款式，淡淡、嫩嫩的草綠色，清爽又俏皮，今日也一併近看。

▲明星背MK水桶包 。（圖／翻攝自IG）

▲明星背MK水桶包 。（圖／翻攝自IG）

▲陳庭妮、天心搶拎MK香檳包草綠色款式。（圖／翻攝自IG@chen_ting_ni、skyheart1111）

MK 於今年春季延續過往熱賣的Hamilton系列，推出嶄新的「香檳包」，以水桶包的包形呈現，上方以磁吸扣方式開包，搭以抽皺的皮革帶增添細節，由於底部做得寬，因此內部空間很充足，還附有小暗袋、卡層，簡單俐落的設計輕盈、小巧，同時也兼具實用性，絕不是中看不中用的廢包。

▲MK水桶包。（圖／記者王則絲攝）

▲MK水桶包。（圖／記者王則絲攝）

▲MICHAEL KORS Hamilton 香檳包開箱。（圖／記者王則絲攝）

MK香檳包還有個可愛小亮點，包身前方的Logo鎖頭是能夠自由拆裝的，解鎖後束口皮帶便能調整、拉鬆，加大袋口來增加空間，平時不需裝太多東西時便鎖著，也是一個典雅的小細節。

▲MK水桶包。（圖／記者王則絲攝）

▲MK水桶包。（圖／記者王則絲攝）

▲香檳包的鎖頭設計藏巧思。（圖／記者王則絲攝）

香檳包本次一舉推出許多顏色選擇，經典的棕色、白色MK老花外，還提供草綠色、寶寶藍色、嫩粉色與基本黑色的皮革款式，且每一個顏色款式的皮革帶與鎖頭都特別採用同色系，純色的一致性更添質感。

►包．開箱／劉詩詩也愛「TOD’S豆豆包」！超萌顆粒躍上手袋好經典

►包・開箱／今夏最紅PRADA三角包近賞　隱藏版「飯糰包」也超Ｑ

►包・開箱／孫芸芸、金世正搶拎MIU MIU方包　小巧卻有魔術大空間！

關鍵字：

包開箱, Michael Kors, MK, Hamilton, 香檳包, 水桶包, 侯佩岑

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

楊冪「男友視角」一扭銷魂電翻　休閒私服藏破百萬元勞力士

楊冪「男友視角」一扭銷魂電翻　休閒私服藏破百萬元勞力士

6件「網拍素T」超百搭！Uniqlo、GU男女都愛穿　斜切袖口更高級

6件「網拍素T」超百搭！Uniqlo、GU男女都愛穿　斜切袖口更高級

手指愛心過時了！韓星最新拍照手勢「翻轉YA」快學　太妍、Joy都在比 男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌 超準！從「喝咖啡」能看出真實性格，愛喝拿鐵較容易討好他人 《月老》8大虐心金句：學不會說再見，所以期待下次再相遇 布魯克林貝克漢甜娶富豪妻！「非傳統」VALENTINO訂製婚紗美翻 孫藝真穿「災難花花衣」失算飄土味　最新畫報「全靠臉在撐」 戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座！Top 1心思敏感情緒化，一難過就不理人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面