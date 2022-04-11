包・開箱／侯佩岑拎「MK水桶包」逆齡百搭　可愛「鎖頭」藏巧思

記者王則絲／專題報導

女星侯佩岑擁有強大帶貨力，每當曬出新包都會成為爆款，日前她背上一款MICHAEL KORS最新的水桶包，立刻就讓搜尋度激升，這款典雅又具逆齡感的新手袋為MK今年春季新推出的Hamilton「香檳包」，經典的棕色老花款式百搭不出錯，同時也是代言人高圓圓同款，今日《ET FASHION》就來帶大家開箱這款「MK香檳包」。

▲侯佩岑帶貨MK最新手袋「香檳包」。（圖／翻攝自IG@houpatty）



MK新款香檳包受到許多女星的喜愛，除了侯佩岑之外，陳庭妮、天心也搶先拎上，不過陳庭妮與天心所示範的則是純色皮革款式，淡淡、嫩嫩的草綠色，清爽又俏皮，今日也一併近看。

▲陳庭妮、天心搶拎MK香檳包草綠色款式。（圖／翻攝自IG@chen_ting_ni、skyheart1111）



MK 於今年春季延續過往熱賣的Hamilton系列，推出嶄新的「香檳包」，以水桶包的包形呈現，上方以磁吸扣方式開包，搭以抽皺的皮革帶增添細節，由於底部做得寬，因此內部空間很充足，還附有小暗袋、卡層，簡單俐落的設計輕盈、小巧，同時也兼具實用性，絕不是中看不中用的廢包。

▲MICHAEL KORS Hamilton 香檳包開箱。（圖／記者王則絲攝）



MK香檳包還有個可愛小亮點，包身前方的Logo鎖頭是能夠自由拆裝的，解鎖後束口皮帶便能調整、拉鬆，加大袋口來增加空間，平時不需裝太多東西時便鎖著，也是一個典雅的小細節。

▲香檳包的鎖頭設計藏巧思。（圖／記者王則絲攝）



香檳包本次一舉推出許多顏色選擇，經典的棕色、白色MK老花外，還提供草綠色、寶寶藍色、嫩粉色與基本黑色的皮革款式，且每一個顏色款式的皮革帶與鎖頭都特別採用同色系，純色的一致性更添質感。

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