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Tiffany跨海撞衫楊冪！連髮型都一樣　她「拉領口」狂洩香肩

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial

前少女時代成員Tiffany私下穿搭是許多女孩的追隨對象，日前她在IG以一身浪漫的嫩粉針織裝擺拍，並拉下領口露出性感香肩，搭配一頭長捲髮，甜美的微辣氣息隨之迸發，巧合的是，中國女星楊冪也在近日穿上同款亮相雜誌，就連髮型都一模一樣，兩女神跨海撞衫，穿出兩種不同風格引發網友熱烈討論。

▲Tiffany、楊冪 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany、楊冪 。（圖／翻攝IG）

擁有「最佳美腿比例」之稱的Tiffany，不論穿上任何服裝都能引發關注，近日她一套Ferragamo的粉嫩針織裝迎接春天，就算全身包緊，也不忘展現小心機，巧妙將原先的V字領口向側邊一拉，纖瘦的頸肩線條一覽無遺，而隨意遊走在香肩的長捲髮，則增添火辣慵懶氛圍，最後手提白色水桶包點綴，展現好感度極佳的清爽穿搭。

不過，最近迎來出道16週年的楊冪，也在先前的中國版《InStyle》中選擇同款造型出鏡，不同於Tiffany挑戰若隱若現的微辣感，相較保守的楊冪在內裡多加了一件白色背心搭配，並以網格高跟鞋與水桶包的搶眼紅色達到呼應效果，一頭浪漫長捲髮更顯優雅，比起Tiffany的慵懶自在，楊冪多了一些高冷女神氣質。兩人罕見撞衫，也引發網友熱烈討論，「Tiffany太辣了」、「楊冪造型有點無聊」、「兩人都看不出超過30歲」。

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關鍵字：

Tiffany, 楊冪, 撞衫

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