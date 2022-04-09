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日本麥當勞「培根馬鈴薯派」回歸！　廣末涼子大口狂嗑掀話題

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記者王則絲／綜合報導

麥當勞蘋果派熱賣數十年，是許多人最愛的甜點之一，而麥當勞經常會推出新口味的派，每每形成熱潮，最近日本麥當勞便推出期間限定「培根馬鈴薯派」，搭配知名女星廣末涼子拍攝的最新廣告，瞬間引爆話題。

▲日本麥當勞培根馬鈴薯派。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

▲日本麥當勞推出期間限定回歸「培根馬鈴薯派」。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

麥當勞的蘋果派在各個國家都很受歡迎，一度因食材供貨問題停賣引發民怨，可見大家對它的熱愛，派類的點心經常會以期間限定方式推出特殊口味，像是「培根馬鈴薯派」最早其實在1990年推出，經典口味紅了30幾年，但是每次上市都相隔許久，繼去年回歸後，今年日本麥當勞再次於4月13日限定推出，讓饕客們眼睛都亮了。

「培根馬鈴薯派」的內餡由綿密軟爛的馬鈴薯泥，混入培根、馬鈴薯塊、洋蔥丁等材料製成，配上酥酥脆脆的派皮，一口咬下口感超豐富，想像燙口溫度以及香噴噴的味道，就令人垂涎。

▲日本麥當勞培根馬鈴薯派。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

▲廣末涼子在廣告中大嗑培根馬鈴薯派。（圖／翻攝自日本麥當勞）

本次回歸日本麥當勞還特別找來廣末涼子拍攝廣告，今年41歲的她在廣告中與25年前的自己同框大嗑培根馬鈴薯派，不過這當然不是穿越時空，而是透過後製技術完成，不只凸顯廣末涼子驚人的凍齡狀態，同時也表示25年來培根馬鈴薯派都一樣美味。

日本的速食店總是不讓人失望，不只麥當勞帶來培根馬鈴薯派，日前日本肯德基也推出了「爆漿巧克力派」，黑可可風味的派皮包裹巧克力奶油內餡，一咬下爆漿流出，幸福感炸裂，一上市就引發民眾搶吃。

►肯德基「爆漿巧克力派」回歸！　可可酥皮＋濃郁口感螞蟻人搶吃

關鍵字：

麥當勞, 日本麥當勞, 培根馬鈴薯派, 廣末涼子

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