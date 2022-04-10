fb ig video ETtoday search mobile

金世正驚喜曝光「下巴短髮」新造型！　甜笑正翻化身短髮女神

>

記者王則絲／台北報導

韓女星金世正近日因與安孝燮攜手主演的大熱韓劇《社內相親》人氣直升，IG粉絲來到650萬，於近日Po出貼文中，金世正驚喜曝光了最新髮型，只見她將原本的中長髮一刀剪去，頂著一頭「下巴短髮」擺拍，正式加入「短髮女神」行列，新造型獲得粉絲大力盛讚：「正翻！」

▲金世正剪短髮。（圖／翻攝自IG）

▲金世正與摯友志效私下相約出遊。（圖／翻攝自IG@clean_0828）

於金世正最新發布的貼文裡可以看到，她與摯友TWICE隊長志校私下開心的約會，展現兩人的好交情。

不過這組美照的焦點不在志效，而是在金世正的新髮型！原本在《社內相親》劇中，金世正留著層次感中長髮，顯得氣質且溫柔，戲裡扮演另一個角色申金熙時，則是戴上挑染長捲髮假髮，以強調豔麗的風格，戲劇結束之後，金世正迎來嶄新的造型，將頭髮一刀剪去，首次頂著「下巴短髮」亮相，超正的造型讓粉絲都嗨翻了，正式成為新一任短髮女神。

▲金世正剪短髮。（圖／翻攝自IG）

▲金世正曝光最新「下巴短髮」造型。（圖／翻攝自IG@clean_0828）

金世正因工作經常變換頭髮造型，也嘗試過不少次短髮，像出演前一步人氣作品《驅魔麵館》時，留著的是一頭及肩的浮誇捲髮，可愛模樣令人印象深刻。不過像這次嘗試的「下巴短髮」可說是近年最短的一次，長度約切齊下巴，並保留著空氣瀏海，營造蓬鬆的髮絲，讓金世正本就幼齒的臉蛋彷彿又更減齡了，且她也將頭髮染了帶點橘調的栗子色，整個人甜美氣息爆發，一笑電翻螢幕前的粉絲。

▲金世正剪短髮。（圖／翻攝自IG）

▲金世正剪短髮。（圖／翻攝自IG）

▲金世正剪短髮。（圖／翻攝自IG）

▲金世正於《社內相親》、《驅魔麵館》中的髮型。（圖／翻攝自IG@clean_0828）

►楊冪「男友視角」一扭銷魂電翻　休閒私服藏破百萬元勞力士

►蔡依林「大露背裝」秀驚人牛奶肌美背　下秒化身「女戰士」帥翻

關鍵字：

金世正, 夏莉, 社內相親, 短髮, 下巴短髮, 短髮女神

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

手指愛心過時了！韓星最新拍照手勢「翻轉YA」快學　太妍、Joy都在比

手指愛心過時了！韓星最新拍照手勢「翻轉YA」快學　太妍、Joy都在比

戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座！Top 1心思敏感情緒化，一難過就不理人

戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座！Top 1心思敏感情緒化，一難過就不理人

楊冪「男友視角」一扭銷魂電翻　休閒私服藏破百萬元勞力士

楊冪「男友視角」一扭銷魂電翻　休閒私服藏破百萬元勞力士

Jennie踩「醜時尚長靴」洩逆天長腿！　網虧像雨鞋竟要價破2萬元 迪麗熱巴鑲鑽絲絨禮服超誘人！　轉身「極品骨感線條」絕了 日本麥當勞「培根馬鈴薯派」回歸！　廣末涼子大口狂嗑掀話題 Melody家堆滿「愛馬仕盒子」爆買到忘記！曝「麻將師傅」竟是女兒 吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚 超準！從「喝咖啡」能看出真實性格，愛喝拿鐵較容易討好他人 《月老》8大虐心金句：學不會說再見，所以期待下次再相遇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面