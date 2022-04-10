金世正驚喜曝光「下巴短髮」新造型！　甜笑正翻化身短髮女神

記者王則絲／台北報導

韓女星金世正近日因與安孝燮攜手主演的大熱韓劇《社內相親》人氣直升，IG粉絲來到650萬，於近日Po出貼文中，金世正驚喜曝光了最新髮型，只見她將原本的中長髮一刀剪去，頂著一頭「下巴短髮」擺拍，正式加入「短髮女神」行列，新造型獲得粉絲大力盛讚：「正翻！」

▲金世正與摯友志效私下相約出遊。（圖／翻攝自IG@clean_0828）



於金世正最新發布的貼文裡可以看到，她與摯友TWICE隊長志校私下開心的約會，展現兩人的好交情。

不過這組美照的焦點不在志效，而是在金世正的新髮型！原本在《社內相親》劇中，金世正留著層次感中長髮，顯得氣質且溫柔，戲裡扮演另一個角色申金熙時，則是戴上挑染長捲髮假髮，以強調豔麗的風格，戲劇結束之後，金世正迎來嶄新的造型，將頭髮一刀剪去，首次頂著「下巴短髮」亮相，超正的造型讓粉絲都嗨翻了，正式成為新一任短髮女神。

▲金世正曝光最新「下巴短髮」造型。（圖／翻攝自IG@clean_0828）



金世正因工作經常變換頭髮造型，也嘗試過不少次短髮，像出演前一步人氣作品《驅魔麵館》時，留著的是一頭及肩的浮誇捲髮，可愛模樣令人印象深刻。不過像這次嘗試的「下巴短髮」可說是近年最短的一次，長度約切齊下巴，並保留著空氣瀏海，營造蓬鬆的髮絲，讓金世正本就幼齒的臉蛋彷彿又更減齡了，且她也將頭髮染了帶點橘調的栗子色，整個人甜美氣息爆發，一笑電翻螢幕前的粉絲。

▲金世正於《社內相親》、《驅魔麵館》中的髮型。（圖／翻攝自IG@clean_0828）



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