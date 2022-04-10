珠寶課／買第一顆鑽掌握「關鍵6個數字」　切工放閃最重要

▲挑選人生第一顆美鑽，百分百非衝突鑽石是首要考量。（圖／Tiffany提供）

閃亮亮的珠寶總讓人心花怒放，但珠寶可別光看外表，懂得它們的「內在」才是真本事。因此《ET FASHION》規劃了「珠寶課」，透過8篇文章，讓你輕鬆學會怎麼挑鑽石、選珍珠，還能知道哪些款式最受歡迎、連明星都愛戴，來吧，上課囉！

記者陳雅韻／專題報導

無論是為所愛之人或為自己挑選人生第一顆美鑽，總是格外慎重，上網爬了許多文依然卻步，其實只要在心底訂好預算，再掌握「100%非衝突鑽石」、「4C」等6個關鍵數字密碼，並親自走進珠寶店內鑑賞與試戴，便能相中夢幻的命定白鑽。

▲De Beers最早加入金柏利流程認證機制，注重鑽石來源。（圖／De Beers提供）

100%非衝突鑽石

電影《血鑽石》講述在血腥衝突下所開採的「衝突鑽石」，常被游擊隊或反政府軍拿來謀取暴利，鑽礦工人也遭受非人道對待，為遏止此歪風，2000年發起「金伯利流程認證機制」，加入金伯利流程認證機制的會員國，只能購買合法來源的鑽石。目前全球99%的鑽石來自於非血腥衝突地區，一線國際級珠寶品牌如Tiffany & Co.、De Beers更講究來源與切割打磨等每一道程序，確保鑽石100%非衝突鑽石。

▲白鑽的顏色經比較而來，最高等級為無色透明的D等級。（圖／翻攝Tiffany官網）

4個C一次看懂

美國寶石研究院（簡稱GIA）首創4C鑑定標準，是顏色（Color）、淨度（Clarity）、切工（Cut）和克拉重量（Carat）的縮寫，是鑽石質量評級標準的國際通用語言，也成為決定鑽石相對稀有性與價值的要素，而兩顆證書擁有同樣4C評級條件的鑽石，兩者的美麗程度不一定全然相同。



23種顏色差異

白鑽有近23種差異微小的顏色，無色透明的D等級被視為最頂級，一路從E、F、G至Z等級，當中DEF被歸為無色、GHIJ近乎無色、KLM代表微弱黃，接下來到Z都戴著微黃，多數一線品牌如Tiffany只用無色與近乎無色等級鑽石。

▲鑽石內含物直接影響閃爍度，可分6個等級評鑑。

6個淨度等級

鑽石內含物因影響光線折射，直接影響閃爍度，在10倍放大鏡下觀察評級，若拿到最好的FL無暇等級，代表既無內含物也沒有可見的外部瑕疵，身價自然非凡，接續下去為IF鑽石內部無瑕、VVS1與VVS2鑽石代表含極輕微內含物、

VS 1與VS 2含很輕微內含物，SI1與SI2含輕微內含物，而I1、I2、I3則有瑕疵。

▲鑽石進行切割及打磨，讓每顆鑽石的美態發揮得淋漓盡致。（圖／Tiffany提供）

3優切工放閃

4C條件中唯一受人手影響的是切工，可謂是4C條件中最重要的部分，因為藉由對稱性、比例及拋光度，決定鑽石刻面與光線如何相互作用，若切得太深或太淺都會「漏光」，恰好比例才能閃耀極致光芒，被封為高等級為三優（triple excellent）。

▲目前市面常見的10種鑽石車工。（圖／De Beers提供）





▲鑽石有時切得太深（下排左）或太淺（下排右）會使光線從側面及底部漏出，最完美為上圖。（圖／翻攝Tiffany官網）

目前市面上最受歡迎為明亮式切割圓鑽具57至58個刻面，由三角形或鳶形刻面組成，讓光芒折射最優化而大受歡迎，而枕形、橢圓形、欖尖形、梨形及心形鑽石亦以明亮式刻面切割展現璀璨特質；另有較低調的階梯式切割鑽石，鑽石的鑽腰呈如階梯的平行狀，特別強調鑽石的顏色及淨度，著名的祖母綠式切割是最佳代表。此外各品牌還各自研發專屬的花式切工美鑽，LV（Louis Vuitton，路易威登）以品牌Monogram圖騰為靈感，研發有77個切割面的星星切割鑽石與65個切面花型切割鑽石，要達到尖瓣或圓瓣極致璀璨的高標準，切割難度很高。

▲LV星型鑽石切割Star Cut共有77個切割面。（圖／LV提供）

1克拉等於0.20克

克拉是鑽石的重量單位而非尺寸，相對較有保值效果的1克拉等於0.20克，多數品牌會強調重視鑽石切工，而非保留鑽石的重量，目的是讓每一顆鑽石綻放最耀眼的光芒。