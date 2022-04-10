想維持長久戀愛的快樂心情　只需4個簡單的小習慣

▲維持愛情只要幾個小習慣。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

許多人在戀愛一陣子或結婚生活一段時間後，就發現對方的態度漸漸變得平淡，太習慣對方存在的態度，就是走向戀愛感消失的開始，其實只要養成4個自然的小舉動，就能維持住戀愛的感覺，生活中一些微不足道的小事，就是戀情長久的秘訣。

生活中的親密感

即便是已經很熟的情侶或夫妻，對於生活上產生親密感的小舉動也是相當重要的，互道早安時能擁抱一下，或是說再見時能相互親吻，都能提醒自己你喜愛著對方，以及他在身邊你感受到的親密氣息，而對方也會在這些小舉動感受到同樣的回饋。

不要停止說我愛你

我愛你不是只說一次，以為對方知道就好了，兩人在一起「被重視」的感覺是相當需要的，許多人都以害羞當成藉口，其實越不說就越難說出口，既然對方是你重要的人，一次次說出自己心中感受，告訴對方他在你心中仍然有魅力、仍是吸引著你，絕對是一個好習慣。

每天都要撥出時間對話

現代的工作時間很長，每天要忙的事情多如牛毛，但無論是否同住一個屋簷下，每天抽點時間相互聊聊天是很重要的，問問對方今天過得如何？或是心情好嗎？有什麼開心的事？都是一種相互的親密交流，今天想說的話不要拖到明天，馬上就跟他說吧。

定期製造一點小驚喜

為別人準備驚喜是很費心力的，但這也是情趣的一環，相同的對方也能感受到你的心意，不一定每次都要昂貴的禮物，有時帶對方去想去很久的餐廳，或是一起去看看風景，或者準備一束鮮花，微小而真確的心意，能一點點一次次的累積更多情感的深度。