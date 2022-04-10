星．變美／范冰冰傳授「二次洗臉術」，洗後肌膚亮到發光

▲范冰冰養膚有一套，肌膚是公認的好。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

洗臉人人會洗，但大多數的人洗臉方式錯誤，導致肌膚殘留彩妝和髒汙，日前范冰冰在《小紅書》分享自己的獨家洗臉術，吸引上萬網友收藏，洗後肌膚清透到發光，一起來學習。

范冰冰的好肌膚有目共睹，日前她在《小紅書》示範自己的獨門洗臉術，她強調多年來，回家第一件事情就是換上睡衣、開始卸妝，在家帶妝絕不超過10分鐘，皮膚的好壞關鍵在如何做清潔。

乾性膚質的她，平時選擇卸妝油卸妝，能夠減少摩擦力，她也強調卸妝油使用別省，如果用量不足，在臉上揉搓的時候，摩擦力越大，肌膚恐怕會變得越來越敏感。

臉部清洗過後，她會使用熱敷巾蓋在臉上，利用溫度將肌膚毛孔打開，約15-20秒後娜下，接著再敷一次，這樣的熱敷不僅舒服，還能幫助舒緩眼部疲勞。

接著還不會馬上洗臉，會挑選一款精油在手上搓熱，在輕壓在臉上，記得不需要按摩，這時才會使用潔顏蜜洗臉兩次，她提到洗臉時除了顧好臉部，脖子也不要漏，許多人脖子比較黑，就是因為沒做好清潔，其他像是容易冒出粉刺的鼻翼兩側、下巴，都可以用畫圈方式加強一下。

接著用拋棄式洗臉巾沾水輕輕擦掉，第二次洗臉則是搓出泡沫後，用按壓方式輕拍臉部，不需要按摩，同樣先用洗臉巾擦掉，最後再用清水沖掉，洗後肌膚清透潔白發光，

她也最後提醒大家，洗臉最容易也是最難，若不把清潔做到位，後續敷100片面膜也沒用，一些小技巧須留意，像是洗臉用冷熱水交替容易敏感，用溫水最好，拋棄式洗臉巾也是好選擇，用完就丟也不怕細菌滋生。