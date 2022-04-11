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拐拐代言泳衣下殺960元　胸前深V拉鍊超性感、交叉綁帶小胸也聚攏

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記者李薇／綜合報導

夏天到來，很多人都會到海邊去遊玩，泳裝絕對是必備單品；「美麗甜心」拐拐代言的泳裝單品，不僅在胸口有性感的挖空設計，背後還有綁帶款式，穿在身上相當好看，可以展現出姣好的身材，在夏天絕對要入手。

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▲拐拐,泳衣,內衣,運動內衣,穿搭,Her森森。（圖／Her）

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簡約的黑色布料在胸口設計出質感的金色拉鍊，可以展現出傲人的美胸，同時又有收緊、聚攏的效果，事業線輕鬆擁有，在肩膀採用向內挖空的風格，能夠帶出直角肩，固定式三角胸墊，舒適挺胸不移位。

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細肩帶設計在胸前製作出交叉的款式，即使是小胸的女孩，也可以輕鬆擠出性感的曲線以及胸型，上寬下窄的版型可以更加貼合身體線條，展現出迷人的身材，不僅前面交叉綁帶，背後也是採用性感的方型開口，能夠顯露出美背。

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保守派小波女孩最推薦，U型挖領運動背心剪裁，低調的玫瑰金前扣設計，穿脫省時，玩樂24小時不斷電，三角式上薄下厚胸墊，超好摸螺紋布料，高彈性、高透氣，穿起來舒適又美型，背後綁帶設計，看起來可愛有型。

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單斜肩設計能夠帶出性感鎖骨線，側面高包覆，副乳乖乖定位，不會有卡肉狀況，美背金三角的綁帶款式，展現出優雅的美背，完美拉伸後頸線比例，穿去運動絕對可以成為班上最美的焦點，搭配運動褲就可以帶出好身材。

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浪漫煙燻法國紫色，淡雅的色系可以襯托出肌膚的白皙，胸前V字加高網紗布，露與不漏之間最性感，工字背心肩帶設計，穿起來舒適減壓，涼感透氣布料運動穿最好，吸濕排汗完全不悶，同時展現出背部曲線。

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拐拐, 泳衣, 內衣, 運動內衣, 穿搭, Her森森

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