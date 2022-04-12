萬里白宮行館一人只要1000元！出房間就是海灘　踏浪超像出國

記者李薇／綜合報導

現在疫情沒辦法出國，想要到郊區度假，享受一下偽出國的樂趣，新北市萬里的白宮行館是不錯的選擇，擁有大片沙灘、鄰近海洋邊界，只要出房間就可以輕鬆踏浪，還可以享受美肌溫泉，1泊1食海景溫泉雙人房平日券，原價7500元、特價3999元，還可以住2小孩，相當於一人只要1000元，超級划算。

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▲新北萬里白宮行館1泊1食海景溫泉雙人房平日券，原價7500元、特價3999元，點我購買。



新北市的萬里以野柳風景區與其內的「女王頭」風化地形聞名，不只是有厲害的景色，附近更是有沙灘、海洋的美景，尤其是不想要跑遠、只想在飯店軟爛的人，絕對要挑選萬里的白宮行館，因為飯店後面就是沙灘，可以直接下水去玩。

在沙灘放空、踏浪玩水後，如果不能清洗，總覺得黏膩，住在白宮行館的最大好處之一，就是可以直接回到房間整理、清潔，之後再去別的地方享受美食或是景點，非常方便，晚上還可以看無敵海景，聽海浪風聲，非常棒。

除了海邊可以玩，還有深層海底美肌溫泉，有碳酸氫鹽泉與硫磺泉的雙重特性，含有多種珍稀微量元素，富含的矽、銅、鐵、鈣、鎂等更是⼈體所必需的礦物質，被評價為最適合面部肌膚的溫泉，對身體非常好，可以選擇去放鬆舒壓。

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「Her森森」推出「新北萬里白宮行館1泊1食海景溫泉雙人房平日券」，原價7500元、特價3999元，2名兒童免費住，等於可以住到4人，相當於一人只要1000元，超級划算，獨立車庫，限量30組，絕對要手刀搶。