Jennie破天荒曬「亮橘髮」露螞蟻腰　新髮色竟是受「大咖女星」影響

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@jennierubyjane

韓女團BLACKPINK成員人氣橫掃全球，成員之一的Jennie更是以「人間香奈兒」的封號躍升時尚寵兒，IG坐擁6526萬粉絲，於近日更新的貼文中，Jennie驚喜曝光全新髮色，只見她將原先一頭黑髮，染成超搶眼的橘色與花朵，令粉絲們眼睛一亮，而令人想不到的是，Jennie新造型竟是受到一部電影中的大咖女星影響！

▲Jennie罕見「漂髮」驚艷粉絲。

Jennie日前在IG中Po出了一組辣照，大膽將代言品牌Calvin Klein的T恤折成「炫腹裝」，搭配牛仔長褲擺拍，撩人姿態露出她招牌螞蟻纖腰，不過這組美照的亮點不只如此，還有Jennie的全新髮色。

過去Jennie雖然因為新歌造型、或出席時尚活動，需要經常變換頭髮造型，可是幾乎都是以全黑、或咖棕髮色為主，這次首次迎來嶄新的亮橘髮色，想當然驚艷不少粉絲，通通暴動直呼：「完美駕馭」、「太正了」，畫面中Jennie看起來脂粉未沾，以素顏模樣出鏡，顯白的淺色系髮色又為她增添了一抹仙氣。

▲Jennie「漂髮」靈感出自電影《第五元素》中蜜拉·喬娃維琪飾演的女主角造型。

Jennie也在IG限時動態中，分享了此次亮橘髮色的靈感來源，正是知名導演盧貝松執導的經典電影《第五元素》（The Fifth Element），由蜜拉喬娃維琪飾演的女主角「莉露」，而她在電影中就是以一頭鮮豔的橘色短髮出鏡，應證了過去Jennie分享自己私下熱愛看電影的影迷魂。

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