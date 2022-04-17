跟熊大、兔兔一起到澎湖花火節！6樣實用單品帶齊直接出發

實習記者施至真／綜合報導

一年一度的澎湖花火節要到了！你是不是也已經買好機票，準備到澎湖享受陽光、沙灘的美好假期了呢？在出發前，也別忘了帶上Pinkoi攜手LINE FRIENDS推出的花火節原創商品，從實用的包包、環保杯套到海邊必備的海灘巾都有，帶齊塞包包就可以直接出發，送給好朋友們也適合，現在就來看看有沒有你喜歡的款式。

花火節海灘袋

熊大、兔兔＆莎莉戴上遮陽帽、太陽眼鏡來花火節度假了，「花火節海灘袋」光是拿在手上就能感受到夏日海風吹撫及暖陽的照耀，使用防潑水材質製成，搭配短提把及長肩背帶設計，不僅實用且造型感十足，絕對是澎湖旅遊的必備單品。

花火節絨毛飲料提袋

去澎湖玩一定要大口喝飲料，享受海島風情，為了響應環保「花火節絨毛飲料提袋」是隨身必備，有戴著藍白色遮陽帽的熊大以及粉色愛心太陽眼鏡的莎莉兩款款式，再配上澎湖縮寫限定字樣刺繡，讓你無論走到哪，只要看到它，就能想起澎湖花火節的美好回憶。

熊大莎莉刺繡棒球帽

說到澎湖一定會想到陽光、沙灘、比基尼，想要曬成黑炭的朋友，也別忘了防曬要做好，這款「熊大莎莉刺繡棒球帽」以100%棉質打造，再搭上經典海軍藍配色，與精緻的熊大、莎莉刺繡，絕對能為你帶來最涼爽的夏日體驗。

海灘巾

來到澎湖繽紛的海灘，絕對不能少了印有澎湖特色的「LINE FRIENDS海灘巾」，海灘巾上分別有4個代表澎湖不同特色的圖樣，包括：邊賞煙火、邊吃仙人掌冰的熊大和兔兔、在跨海大橋拍照打卡的好友們、享受愉快沙灘時光的饅頭人、莎莉、雷納德，以及絕對不能錯過的網紅打卡景點「貝殼教堂」。

熊大皮革立體口罩

當然也別忘了防疫不可少！這款咖啡色的「熊大皮革立體口罩」，也是外出旅遊不可缺少的良品，口罩上印有可愛的熊大頭樣，實在質感滿分，只要戴過一次就會捨不得拿下來。

▲熊大口罩。（圖／翻攝LINE FRIENDS）

派對圓筒側背包

超萌的「派對圓筒側背包」以縮小版旅行袋為設計靈感，整個包包使用奶茶色為基底，再印上開著派對的熊大和兔兔，無論手提或側背都適合，容量也塞得下2天1夜的隨身小物。

▲出遊必備派對圓筒側背包。（圖／翻攝BAG TO YOU百達遊）

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