佳麗寶絕美頰彩下殺6.5折！好氣色、澎潤感一刷完成

文／C編

雖然現在戴口罩，但仍舊有上妝需求，「Her森森」推出「開運彩妝超值選」，有佳麗寶、CHIC CHIC等品牌的好物，不但可以打造出細緻的妝感、亮麗的好氣色，而且價格令人無法抗拒，例如佳麗寶微笑俏顏修容組原價1350元、特價888元，約是6.5折的低價，想趁機補貨、囤貨，甚至是初學化妝的新手都適合。

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Kanebo 佳麗寶 COFFRET DOR 微笑俏顏修容組，售價1350元、特價888元

佳麗寶熱賣多年的微笑俏顏修容組，一盤包含修容跟打亮，只要輕輕一刷就可以完成頰彩，同時具提亮效果，有粉色與橘色系等多款供選擇，貼膚不脫妝，讓雙頰澎潤有光彩，是春天絕不能少的彩妝品。

CHIC CHOC 空氣感蜜粉（1送10），售價1050元、特價638元

濕潤感的蜜粉型態，完美的比例調和，為肌膚帶來柔滑、服貼的使用感外，並能長時間保持肌膚舒爽、輕盈、無負擔感，含滋潤的保濕成分，結合輕柔細緻的粉體，服貼度完全不用擔心，賦予肌膚極致的柔光透明感。

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Kanebo 佳麗寶 LUNASOL 晶巧霓光眼彩盒（送洗卸防曬組），售價3030元、特價2025元

LUNASOL以「國寶級眼影」受到歡迎，幾乎是人人化妝台上都有的單品，這次的晶巧霓光眼彩盒，以細緻的粉體可以打造出完美的眼妝，其中粉紅色搭配棕色的款式，可以相互堆疊展現出時下最夯的眼妝效果，很適合喜愛嘗試新色的女孩。