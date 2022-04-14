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比美式大賣場還便宜！惠而浦微波爐下殺2299元　CP值超高快買爆

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文／C編

微波爐可以熱菜、退冰，是居家不能缺少的小家電，「Her森森」推出「Whirlpool惠而浦 20L微電腦鏡面微波爐」，原價2980元、特價2299元，比美式大賣場售價2499元還要便宜，甚至賣到缺貨，還不入手嗎？

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲Whirlpool,惠而浦,微波爐,微電腦,Her森森。（圖／Her森森）

▲Whirlpool惠而浦 20L微電腦鏡面微波爐WMWE200S」，原價2980元、特價2299元，點我購買

惠而浦的家電總是實惠又耐用，可以說CP值很高，這次推出的20L微電腦鏡面微波爐，一般家庭都適用的容量，700W的功率，擁有10段火力控制，不管是熱菜、退冰都很方便，只要把食材放進去，就可以輕鬆完成。

6組自動菜單模式設定，包括：米飯、蔬菜、義大利麵、魚、爆米花、飲料等等，一鍵就可以直接做好，還可以設定食物重量，系統會自動設定解凍時間跟火力，不需要擔心食物解凍不足或是過熱的問題，就算是3C障礙使用者都可以輕鬆搞定。

另外，還有兒童安全鎖的設計，很適合有小孩的家庭，可以避免他們亂按觸碰啟動，以免受傷；電子式觸控搭配LED螢幕，使用起來很直覺，搭配易潔塗層，不用擔心菜湯、醬汁噴出，後續清潔也方便。

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▲Whirlpool,惠而浦,微波爐,微電腦,Her森森。（圖／Her森森）

▲Whirlpool惠而浦 20L微電腦鏡面微波爐WMWE200S」，原價2980元、特價2299元，點我購買

「Her森森」推出的「Whirlpool惠而浦 20L微電腦鏡面微波爐WMWE200S」，原價2980元、特價2299元，可以說是挑戰市面最低價，比起向來大家認為最實惠的美式賣場還要便宜，而且人家都賣到缺貨了，還不入手就說不過去。

關鍵字：

Whirlpool, 惠而浦, 微波爐, 微電腦, Her森森

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