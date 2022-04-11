曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　

▲妞妞穿甜美蓬裙搭配Roger Viver鞋唱跳。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

時尚中心／台北報導

曾馨瑩與鴻海集團創辦人郭台銘的12歲長女妞妞，遺傳自舞者出身的曾馨瑩「好舞功」，多次在公開場合與鴻海尾牙上表演，頗具大將之風，近日她與7歲的妹妹QQ一起穿上蓬裙禮服拍片，妞妞所穿的白鞋洩露了富豪千金身分，是要價45,900元的法國名鞋Roger Vivier暢銷款。

▲妞妞穿的Roger Vivier Viv Run白色鑽扣休閒鞋，45,900元。（圖／Roger Vivier提供）

休閒風當道，各大知名鞋履品牌紛紛推出時髦運動鞋款，吸引名媛貴婦，曾馨瑩愛女妞妞所穿的Roger Vivier Viv' Run白鞋為熱門款式，特別雕刻出的弧形鞋底致敬經典的Vivier Choc鞋跟，也強調舒適感，鞋跟和鞋底兩側飾有立體幾何圖案更顯活潑，而品牌招牌方扣也不能少，為橡膠材質並綴以閃亮水晶飾扣取代傳統鞋帶，更受女性歡迎的秘密是內墊加上鞋底總高7.5公分，輕鬆搭出完美比例。

▲曾馨瑩（右）曾與妞妞一起參加霹靂舞BREAKING活動，當時曾馨瑩穿香奈兒運動鞋。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

不僅女兒妞妞穿時髦休閒名鞋，曾馨瑩也擁有各大品牌的熱賣運動鞋款，包括DIOR、香奈兒（香奈兒）都是她的愛牌，曾穿著色彩繽紛的香奈兒運動鞋與霹靂舞BREAKING舞者共舞，襯出她的活力與絕佳狀態。

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