孫芸芸和女兒廖思惟誰美？網一面倒：比女兒更有少女感

▲孫芸芸和女兒廖思惟，在小紅書上擁有各自擁戴者。（圖／翻攝自小紅書/孫芸芸、廖思惟，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

孫芸芸和女兒廖思惟在《小紅書》拚人氣，日前孫芸芸放上了一組露肚造型，短版T加上黑色休閒褲，搭上香奈兒吊帶，穿搭技巧直達天頂，網友狂讚她少女感十足，說她是思惟的姊姊都有人信。

▲廖思惟一雙渾圓大眼加上出眾氣質，被粉絲們捧為仙女。

孫芸芸女兒廖思惟自從開通《小紅書》，以她精緻五官和出眾氣質，吸引不少大陸粉絲追隨，自2020年5月開通帳號至今，粉絲已累積18.5萬，也因為她的人氣帶動，孫芸芸的小紅書粉絲也跟著飆漲，粉絲們對於母女倆的美貌讚嘆不已。

▲孫芸芸的美貌被網友激讚，被誇外貌根本逆生長。

孫芸芸頂著「第一名媛」頭銜，在台灣本有著高人氣，近來更沾了女兒的光，44歲的凍齡美貌紅到大陸去，網友直誇：「你能想像她的女兒已經成年？」、「比女兒更有少女感」、「太美啦！簡直少女」、「臉也太小了吧」、「跟我媽同歲，但看起來簡直和我同歲」。

▲孫芸芸的自創品牌飾品，在小紅書也有超高詢問度。

事實上，孫芸芸能維持如此好，靠的是自律，飲食方面以白肉為主，青菜攝取量很大，最愛藜麥和酪梨，想補充蛋白質的話，會選擇雞柳條，簡單撒上鹽巴和胡椒就很美味。

▲孫芸芸的A4腰比少女還少女。

她也分享，自己從懂得保養開始，擦保養品一定會帶到脖子，甚至還會把眼霜拿來抹脖子，這樣大器的保養法，讓她多年來脖子上一點紋路都沒有。一雙辣腿也靠著天天抹身體油、乳液來養成，就連腳趾都會抹。

► 星．變美／范冰冰傳授「二次洗臉術」，洗後肌膚亮到發光