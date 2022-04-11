跟《國王排名》學顏色穿搭！藍白配出清新日系、紫配黑神秘酷帥

文／Dappei

《國王排名》童話風格的畫面加上勵志感人的故事內容，不僅賺人熱淚還讓人一看就停不下來，期待著新集數的更新。其中，許多角色的服裝配色都很適合作為日常搭配的靈感，像是主角波吉王子的藍色上著搭配白色下身，有時披上綠色的披風讓視覺更有層次；今回就跟著 Dappei 一起看看以下四個漫畫角色的服裝配色可以如何呈現在日常穿搭中吧！

＃波吉的清新藍白配色

首先是作為主角的波吉王子，雖然天生體力不佳，但仍為了成為最棒的國王而努力著，善良、勇敢的形象十分受人喜愛。而波吉王子服裝最經典的配色就是天藍色的上身搭配白色的合身褲，如同晴天時蔚藍的天空，這樣的配色也經常被型人們搭配使用；像是下圖右邊的型人整體造型以藍色、白色為主要配色，並在高飽和度的藍色上衣外將淺藍色襯衫斜綁在肩上增加造型層次感，且不同彩度的藍色也讓這套穿搭更有變化，視覺上更顯日系清新。

▲波吉以藍色、白色為主要配色。（圖／pinterest，上左右）



＃米蘭喬的綠色系搭配

雖是反派卻有著令人同情的遭遇的米蘭喬，服裝以綠色的連身裙搭配森林綠的斗篷，腰間則有黑色腰帶區分上下身，且讓整體身形比例更佳。綠色系單品在視覺上通常給人活力、希望的感受，無論是同色系的搭配或與大地色系的咖啡色、卡其色搭出戶外感，或是與無彩色系的黑色、白色搭出簡約質感都各有各的好看；像是下圖左邊的型人以森林綠五分短褲搭配素面的白長袖及黑水兵帽，呈現出簡約休閒的率性，綠色短褲在無彩色系為主的造型中形成亮點，加上長袖配上短褲的搭配方式，很適合入春時著用。

▲米蘭喬。（圖／pinterest，上左右）



＃戴達的紫色漸層搭配

波吉同父異母的弟弟戴達，服裝則以深紫色上衣搭配淺紫色的合身褲款，透過同色系但明度、彩度的不同營造出漸層感，且讓對比色的黃色頭髮顯得更亮眼。淺紫色系單品經常給人浪漫又帶有神秘感受，像下圖型人選用飽和度較低的紫色系單品，並透過單品同色系色階的不同堆疊出簡約又不失質感的層次，讓人一看便能感受到對於搭配細節的用心與巧思。

▲戴達的紫色漸層搭配。（圖／pinterest，上左右）



＃德斯哈的神秘深紫色

冥府之王德斯哈的服裝造型較為豐富，除了佔視覺極大面積的深紫色披風外，以黑紫色的上衣搭配褐色褲款與黑色長靴，整體給人神秘的酷帥感，也展現了他身為國王排名中第二名的國王不凡的身份。而日常中想讓深紫色單品看起來更醒眼，可以參考下圖型人的搭配方式，以紫色單品搭配對比色的黃色系單品，即便是素面的款式，在對比色的加持下也能穿出強烈的視覺效果；若覺得紫色搭配黃色的方式太亮眼，也可像下圖左邊的型人改以暗橘色單品搭配紫色單品來降低彩度，並將亮眼的黃色以小面積的鞋款呈現，使整體造型不搶眼又有亮點

▲冥府之王德斯哈的服裝造型，整體給人神秘的酷帥感（圖／pinterest，上左右）

Dappei 結語：

《國王排名》中的角色服裝配色十分多元，幾乎色環上每個顏色都有，喜歡亮眼配色的搭黨們不妨參考漫畫角色的服裝配色，再將明度、彩度做調整來完成適合自己的造型吧！

文字編輯：Yei

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