不滿被抵制！俄羅斯名人「剪20萬元香奈兒包」挺祖國　

記者王蓁蓁 / 外電報導

精品為聲援烏克蘭，各大品牌從三月起接連關閉於俄羅斯的門市，香奈兒（CHANEL）也依歐盟法律，不僅要求俄籍顧客不能在境內使用香奈兒產品，且在海外的俄羅斯顧客也無法購買香奈兒，品牌此舉引發眾多俄羅斯名人與網紅在社群怒剪要價10幾、20萬元台幣的香奈兒包款，表示不滿，其中知名DJ凱亞古塞娃（Katya Guseva）更直言：「沒有任何一個包或物件，超越對祖國的愛。」

自三月初以來，包括LOUIS VUITTON（路易威登）、Hermès（愛馬仕）、香奈兒在內的奢侈品牌，都紛紛關閉了位於俄羅斯門市，香奈兒近期依最新的歐盟制裁法律，要求俄籍顧客簽署「不在俄羅斯境內使用香奈兒產品」條約，且品牌有權不出售商品給「持有俄籍護照顧客」。

▲俄羅斯多名知名人士紛紛在社群Po出剪香奈兒包行為。（圖 / 翻攝IG@djkatyaguseva、@amazing_marina)



其中一位俄羅斯網紅表示，自己前往杜拜香奈兒門市時，被香奈兒的店經理認出，並拒絕販售商品給她。這項抵制政策也讓多名俄籍網紅氣得在社群上，拿起剪刀大剪香奈兒包包，包括模特兒維多利亞邦亞（Victoria Bonya）、DJ凱亞古塞娃（Katya Guseva）、電視主持人馬瑞娜艾莫什金娜（Marina Ermoshkina）都先後響應，並在內文寫下：「如果妳需要為了買香奈兒出賣祖國，那我不需要那樣的香奈兒」、「沒有任何一個包或物件，超越對祖國的愛」、「從來沒有見過任何品牌對他們的客戶如此不尊重」。

不過，這起俄羅斯名人剪包事件也引發《BoF》資深時尚評論家Tim Blanks直批，「她忙著砍她的手提包，忙到無法為烏克蘭無辜遭受濫殺的男女老幼發生抗議」。此貼文一Po出，包含身兼FENDI與DIOR男裝創意總監Kim Jones、BV新任創意總監Matthieu Blazy、VOGUE Runway全球總監 Nicole Phelps等多位知名時尚工作者，都按愛心表示認同。

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