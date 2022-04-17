《庫洛魔法使》旋轉球夜燈太夢幻　發光看得見櫻花雨

實習記者施至真／綜合報導

《庫洛魔法使》是許多人的童年回憶，為了迎接漫畫與動畫皆滿25週年，日本官方與家飾品牌「UUL」聯手推出一系列閃閃動人的室內裝飾品，其中閃著貝殼珠光的「旋轉球小夜燈」，光是擺在桌上就讓人看了好心動，燈亮後散發著魔幻光線，彷彿一秒進入了神祕的奇幻世界。

▲《庫洛魔法使》旋轉球小夜燈。（圖／翻攝自推特@Uselessuse_lab，下同）

《庫洛魔法使》與UUL的聯名系列中，有兩款絕美的造型裝飾，第一款是「旋轉球小夜燈」，小夜燈使用圓球狀的簡約外型，上面採用精美的玻璃馬賽克設計，再以戰鬥服裝為設計靈感，使用金色菱格紋拼接線條為小夜燈做點綴。只要將它點亮，就會在牆上映照出如櫻花飛雪般的夢幻場景，讓人看了直呼「少女心噴發」。

另一款「永生櫻花玻璃盅」，以日本最常見的山櫻和菊櫻為主角，做成了永不凋謝的絕美玻璃盅，搭上珍珠、金絲緞帶、天藍色及桃紅色花瓣製成花叢，最後放上寫著小櫻的經典語錄「絕對沒問題的！」的「星之鑰」透明小立牌，彷彿將小櫻甜美真摯的個性完美重現，想要為家中增添一些春天氣息，這款絕對必收。

「旋轉球小夜燈」與「永生櫻花玻璃盅」二款目前都於日本開放預購中，預計8月下旬正式發售。

日本官方在去年限量推出的一款外型相當有趣的「封印之書造型燈」，想必喜歡《庫洛魔法使》的朋友，都對動畫中的封印之書並不陌生，這款造型書燈，外觀看上去就是一本迷你書本，但只要開啟內頁，馬上就會變成印滿卡牌和魔法陣的立體書燈，只要打開放在房間，彷彿能跟著小櫻一起穿越，今年再次發售，想收藏的絕對別錯過。

▲《庫洛魔法使》封印之書造型燈，打開藏驚喜。（圖／翻攝ccsakura-booklamp.com，下同）

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