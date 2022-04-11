楊祐寧評香奈兒包「很美的黑色垃圾袋」　老婆自嘲「我開心就好」

▲楊祐寧與老婆Melinda感情甜蜜蜜。（圖／翻攝wangmelinda IG）

記者陳雅韻／台北報導

楊祐寧與老婆Melinda感情甜蜜蜜，不時會秀新照或影片曬恩愛，不過這回為了香奈兒（CHANEL）春夏主打的新包22 Bag意見相左了，Melinda剛入手要價約175,100元的黑色新包，問楊祐寧包款是否很美，未料他答：「嗯……美啊，很美的黑色垃圾袋。」

▲Melinda曬香奈兒本季主打的黑色22包，175,100元。



Melinda認為香奈兒22包帶有一種慵懶的感覺，本以為楊祐寧會讚美她的好眼光，未料卻得到「很美的黑色垃圾袋」評語，讓她只能自嘲「我開心就好」，夫妻倆逗趣的對話也引起網友熱烈回響，一派網友挺她「直男不懂」，但也有不少網友贊同楊祐寧的看法。

▲Melinda打扮時尚，示範Valentino包款。（圖／翻攝wangmelinda IG）



香奈兒22包代表此系列的創作年份2022年，同時也呼應1922 年香奈兒推出的 N°22 香水，以菱格紋皮革打造大容量包身，搭配皮革與金屬交錯的皮穿鍊，並點綴結合鏤空雙 C 的「CHANEL Paris」圓形吊飾，備有黑、白、海軍藍、粉色與紫色等色調與不同尺寸供選擇。女星何如芸已入手白色款，大讚「2022年我覺得最富代表性、最值得入手的一個包款」。

▲何如芸認為香奈兒22包是今年最值得入手的包款。（圖／翻攝何如芸臉書）

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