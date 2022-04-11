網路爆紅「乳液灌膚」風潮　敷完臉嫩又亮，簡直是行走的LED燈！

記者李薇／台北報導 圖／ponysmakeup IG、rachel_mypark IG、clean_0828 IG、品牌提供

每個女孩都希望自己肌膚透亮，上妝不卡粉，一直都潤澤潤澤的，最近小紅書就掀起一股「乳液灌膚」的風潮，直接把乳液當成面膜敷臉，搭配面膜紙的封鎖，1次抵10次保養，讓肌膚瞬間變得保濕，潤到發亮，再也不會乾乾。

1.先熱敷肌膚

先用毛巾或是護膚巾沾取熱水之後，擰乾，運用熱毛巾敷臉部，大約5分鐘，讓毛孔都可以打開，同時排出髒污。

2.濕敷肌膚

使用化妝棉沾取化妝水之後，濕敷全臉5分鐘，就像是快速地給肌膚注入水份，增加後續肌膚的營養吸收可以更為迅速。

3.乳液灌膚

使用乳液大約按壓10下（依照臉部大小使用），搭配3到4滴精華油，調和均勻，並且使用刷具塗抹到臉上，在特別容易乾燥的兩頰，更是可以厚敷到2、3層。

4.濕敷棉加強

使用剛剛第2個步驟的濕敷棉，覆蓋在臉部敷了乳液的地方，透過棉花的壓力加強跟封鎖效果，可以幫助乳液更快速、確實地吸收。

5.保鮮膜覆蓋

若是乾性肌膚可以再加一步，使用保鮮膜覆蓋，這樣可以讓整個面膜的封鎖效果更好，肌膚水分不容易散失，增加肌膚乳液吸收的效率，大約10分鐘之後就可以取下，並且使用熱毛巾把臉部多餘的乳液擦乾即可，若是乾性肌膚，可以再進行後續的保養，拍少量的化妝水、薄塗乳霜即可。

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