讓百億網紅也著迷的「玻璃包」　夢幻透視＋惡魔角隨便拍都美爆

記者王蓁蓁 / 外電報導

近年除了精品大牌外，小眾設計師品牌也逐漸成為許多名人的心頭好，來自巴黎的Coperni最新推出的「玻璃Swipe Bag」，夢幻透視視覺加上一體成型的前衛造型，更是迅速佔滿了近期社群版面，其中有著小惡魔角的包款絕對是下個It Bag！不只Gigi hadid（吉吉哈蒂）在大秀上搶先演繹，名媛Kylie Jenner（凱莉珍娜）與饒舌女歌手Doja Cat也都愛不釋手，火速在各大場合曬出該款包。

Coperni 2022秋冬大秀除了邀來Gigi hadid、Bella hadid超模姊妹花演繹服裝，超模凱特摩絲女兒Lila Moss（莉莉摩絲）也現身秀場，可以說是星光熠熠，過去品牌也曾找來蘋果（Apple）公司創始人史蒂夫賈伯斯（Steve Jobs）的小女兒伊芙賈伯斯（Eve Jobs）走秀，巧妙呼應了Coperni以iPhone右滑解鎖鍵為靈感打造的超火夯包Swipe Bag。

▲Kylie Jenner演繹惡魔角Swipe Bag。（圖 / 翻攝IG@kyliejenner)

Swipe Bag療癒的橢圓包型與極簡輪廓，辨識度超級高，加上與包身融為一體的手拿提把、可以360度拉的拉鍊，難怪一推出就受到時尚迷們的熱烈關注，這回Coperni聯手紐約玻璃器皿品牌HEVƎN，運用高溫吹製重新演繹出變奏版本的「玻璃」Swipe Bag，而包款的特殊材質也讓人不免好奇是否真的能置物？還好這款玻璃Swipe Bag真的有收納空間，絕對不廢，更有網友搞笑直言：「還可以拿來防身」！

▲玻璃Swipe Bag還推出前衛感十足的鏡面與復古琥珀款式。（圖 / 翻攝IG@home.in.heven）

話題度破表的絕美玻璃包系列，除了Gigi hadid與Kylie Jenner相繼演繹的惡魔角Swipe Bag外，還有前衛感十足的鏡面與復古琥珀款式，另外Doja Cat則是以水藍漸層玻璃包現身葛萊美獎紅毯。

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