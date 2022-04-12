《龍貓》隔熱手套藏暖心直接融化媽媽　玉米磁鐵勾太可愛

實習記者施至真／綜合報導

吉卜力經典動畫《龍貓》中有許多角色，龍貓就因為呆萌外型擄獲大批粉絲。日本橡子共和國近日因應母親節，推出一系列「玉米廚房用品」套裝組。只見圓滾滾的龍貓從玉米芯中彈出，瞪著大眼露出「我怎麼在這裡」的表情，化身磁鐵勾，再搭上包裝神還原小梅手寫「致媽媽」的隔熱手套，模樣超級Ｑ，掛在廚房絕對能融化媽媽們的心。

▲龍貓從玉米芯中彈出，直接融化媽媽的少女心。（圖／翻攝donguri-sora.com，下同）

《龍貓》電影中的「森林守護者」龍貓令人印象深刻，為了幫助小月找到迷路的妹妹小梅，並將她們現採的玉米送給住院的媽媽享用，龍貓出動了龍貓公車，讓媽媽成功收到女兒們的愛心。這回橡子共和國以玉米為靈感，推出了「龍貓玉米廚房用品」套裝組，其中包括印有玉米紋路的隔熱手套，以及龍貓玉米磁鐵掛勾，光是看到商品照，就能讓媽媽少女心噴發。

「龍貓玉米廚房用品」內含一個隔熱手套和一個造型掛勾，超萌的掛勾上，有一隻從玉米芯中彈出來的白色小龍貓，圓滾的身形到生動的表情都神還原，讓人直接憶起動畫中的經典場面；而媽媽下廚必備的隔熱手套，外層壓印玉米圖案，搭上灰色大龍貓和灰塵精靈等圖案，真的是太萌了！張開手套內側，還能看到滿滿的玉米粒設計，最後採用獨特包裝，將它們包成「玉米」形狀，並寫上「致媽媽」的字樣，就好像小梅送給媽媽的玉米一樣，暖心設計實在太適合當成母親節禮物送給媽媽了。

▲玉米包裝上寫下電影中「致媽媽」的字樣。

除了可愛的廚房用品外，「灰塵精靈腮紅刷」一樣能狙擊媽媽們的少女心，利用黑白撞色設計，打造灰塵精靈的無辜大眼，並在桐木製成的刷柄刻上龍貓經典Logo，和兩隻澎澎的灰塵精靈，小巧好攜帶的設計，方便出門旅遊隨身帶著。

另外，迪士尼小熊維尼廚具組也非常值得收藏，內含卡通圍裙、立體維尼平底鍋，以及鍋蓋可翻轉使用的兩用式迷你湯鍋，造型可愛又輕巧，無論送禮自用都適合，平底鍋還能煎出可愛的維尼鬆餅，現在就將它帶回家，煮一頓美味的母親節大餐送給媽媽吧！

▲鍋具組也很適合送給媽媽當禮物。（圖／翻攝momo購物，下同）

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