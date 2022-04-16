9款專櫃級「氣墊粉餅」評比！雅詩蘭黛鑽石殼補妝超吸睛、Sisley光澤美哭

文／美人圈

上妝快速又方便的氣墊粉餅，絕對是懶人梳妝台上必備！編輯這次特搜9款2022專櫃新品氣墊實測，除了有YSL仙女氣墊、蘭蔻零粉感粉底的姐妹「小飛碟水粉霜」，還有雅詩蘭黛寶石光氣墊，趕快一起來看看哪款是你的命定款吧！

專櫃氣墊粉餅推薦1：雅詩蘭黛 白金級鑽光精華氣墊，NT$4,200

頂級白金抗老精華，並從２顆珍稀綠橄欖石中萃取天然的修護能量，結合了「珠寶光學科技」拍出淨、透、緊、亮貴婦肌妝感！加上奢華的珠寶盒鑽石外殼，拿出來補妝超吸睛～

▲雅詩蘭黛 白金級鑽光精華氣墊。（圖／beauty美人圈提供，下同）

有相當漂亮的光澤度，完妝後會立即澎潤肌膚，變身貴婦光澤肌！且這款雖然光澤度很高，但也不會有顯肌膚紋理的問題，還相當服貼又沒什麼粉感，但如果是痘印多、重度黑眼圈的女孩，可能需要另外搭配遮瑕產品，整個妝感完整度才會更高！

專櫃氣墊粉餅推薦2：肌膚之鑰 恆潤光采氣墊粉霜，NT$3,300

肌膚之鑰超神捕光藍寶盒！添加珍稀保養成份，每次上妝都是將珠寶級養膚精華拍入肌底。採用曲線粉撲可以精準塗抹鼻翼及眼周，透過粉撲按壓網狀氣墊均勻沾取粉體，上臉後不僅完美服貼，長效控制配方還可以持妝、零暗沉，配戴口罩時也能有效抗摩擦，維持無瑕持久妝感，展現出肌膚之鑰貴婦級的精緻風采。

再度被肌膚之鑰恆潤光采底妝系列給精艷！細緻的粉體真的就像第二層皮膚般完美貼合，妝感不是那種囂張的光澤，反而是天生皮膚就很好的細膩光圈，打造出好命澎皮妝效～加上獨特曲線粉撲，可以照顧到鼻翼與眼周部位，出門補妝也超方便！

專櫃氣墊粉餅推薦3：蘭蔻 零粉感超持久彈力水粉霜，NT$2,150

極輕薄的零粉感水粉霜有「小飛碟」的稱號，注入玻尿酸、維他命 E及維他命原B5，搭配「超微粒粉體」，一抹保濕持妝不黏膩、二拍遮瑕超服貼，加上密度極細緻的超彈力網，可讓粉撲均勻沾取粉體，讓妝感更細緻。

零粉感超持久粉底液一直是編輯的心頭好！而小飛碟氣墊同樣沒有讓我失望，妝感是細緻的水霧光澤，跟粉底液相比遮瑕度更高，但同樣的輕盈、零粉感，並且持妝效果好、不太需要補妝，重點還不會暗沉！如果想要挑選一款日常、萬無一失的氣墊，這款非常推薦～

專櫃氣墊粉餅推薦4：DIOR 超完美氣墊粉餅 經典NEW LOOK，NT$2,600

DIOR 超完美氣墊粉餅以黑白交織的千鳥格包裝擄獲女孩們的心！高質感圖騰宛如隨身的時尚單品，隨時拿出來補妝都超級吸睛～加入獨家光感閃耀科技，越拍越亮，讓肌膚隨時自帶光環，並注入了純淨三色堇精萃，提供肌膚長效保濕，打造輕盈、光澤飽滿的底妝。共有柔霧光、水潤光兩種妝感，無論是油肌、混合肌或乾肌都有適合款！

柔焦毛孔，且是今天介紹的氣墊中遮瑕力之冠，並且有強效的持妝效果，非常適合濕熱悶黏的夏天做使用！但因為是持久型底妝，在鼻翼、嘴角有些微暗沉，如果是乾肌建議做好妝前保濕，才不容易乾燥卡粉～

專櫃氣墊粉餅推薦5：雪花秀 完美柔焦精華氣墊，NT$2,000

完美柔焦精華氣墊是韓國一上市就引發搶購潮的「小珍珠粉底」的氣墊版，加入了奢華的滋陰養膚極萃成分，以及注入滿滿的玻尿酸，養膚同時提升肌膚保水度，打造細膩的女神光澤。女神宋慧喬《現正分手中》精緻妝感就是使用它！這款氣墊最大的賣點就是「香氛」！將調香設計放入氣墊中，前調是清新艾草，迎接中調由玫瑰揉合鈴蘭及菊花，最後以低調沉穩的琥珀及麝香收尾。

擁有小珍珠粉底的薄透服貼特性，無論拍打幾層都不顯油光、反而是柔焦效果非常好的微霧光澤，遮瑕度也相當得不錯，一層就有不錯的遮瑕效果～加上迷人的花香氣，讓上妝變得更有儀式感！

專櫃氣墊粉餅推薦6：YSL 超模光感精華水氣墊，NT$2,500

只有YSL可以超越YSL！還沒上市就引發轟動的超模光感精華水氣墊，擁有超夢幻「冰川粉」皮革外殼與鑲嵌Logo，並講以往的壓扣設計改為磁吸式，手感、質感都大大提升，不只顏值在線，內容物也是一大看點！採用了60%水光精華粉凝質地搭配網紗設計，沾粉更均勻、妝感細膩精緻。雖然是夢幻的仙女光妝感，但YSL使用了持妝水凝膜，就像是噴上定妝噴霧般，全臉持妝一整天，同時輕盈不黏膩。

上臉後粉體相當細緻、貼合度高，而且這款雖然是光澤型底妝，但上臉後會形成一層薄膜，戴口罩也不太會有沾染問題！不過編輯實測後，有稍微暗沉的現象，建議大家可以靠櫃試色，再決定是否要拿白一階的色號呦～

專櫃氣墊粉餅推薦7：Sisley璀璨鑽白氣墊精華，NT$3,700

Sisley璀璨鑽白氣墊精華運用「璀璨鑽白獨家複方因子」作為保養基底，在上妝同時能夠邊保養，讓肌膚明亮度倍增！擁有最高規格SPF50/PA++++ 的超完整防禦力，完全就是春夏必備的底妝～

這款氣墊妝感是今天介紹的底妝中光澤度最高的，妝感是相當漂亮的玻璃光！這款雖然有非常高的防曬係數，但上臉以後卻一點都不悶、反而相當輕盈，同時還沒有顯毛孔的問題！不過這款氣墊的色號都偏自然，建議女孩們靠櫃試色挑選！

專櫃氣墊粉餅推薦8：M.A.C 全新超顯白水光養膚氣墊粉餅，NT$2,000

相信M.A.C超顯白系列是很多人的摯愛吧～全新升級後添加酪梨萃取物，讓粉底液更加細緻服貼，並搭載美白聖品維他命C、以及能有效抗氧的櫻花萃取，及獨特粉紅珍珠，補水同時打造出粉嫩玫瑰光好氣色！

上臉後是屬於微霧妝感，遮瑕力可以疊加至七、八成，遮瑕雖高但卻不會假面！對毛孔的修飾力也很不錯，加上超顯白系列底妝的持妝效果都不錯，不會到下午就關燈、暗沈，如果是中東油田的朋友可以搭配控油妝前乳，讓底妝完美持妝一整天～

專櫃氣墊粉餅推薦9：嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅，NT$2,600

嬌蘭「24K底妝系列」新添生力軍！比24K純金光粉底液多10倍的24K金，讓你上妝兼保養，並提供長效的高保濕力，讓肌膚呈現平滑飽滿的好膚況～金黃粉餅殼如珠寶奢華，外蓋刻印著嬌蘭代表性的雙G標誌，隨時拿出來補妝，都覺得自己好貴氣～

妝感是高級內斂光澤的絲霧妝感，擁有高遮瑕力同時不厚重，一拍輕鬆遮住瑕疵，展現出天然美肌！上臉後有一點黏感，建議油肌朋友要做好妝前控油及定妝，如果是乾肌的朋友就可以放心入手～

微霧感氣墊粉餅遮瑕力：Dior>Guerlan>Lancome>Sulwhasoo=M.A.C

光澤感氣墊粉餅遮瑕力：YSL>Estee Lauder=Sisley>Clé de Peau Beauté

2022春夏氣墊粉餅編輯評比總結：

持妝度TOP3：Dior、MAC、蘭蔻

保濕度TOP3：雅詩蘭黛、Sisley、肌膚之鑰

平滑紋理（修飾毛孔）TOP3：YSL、雪花秀、嬌蘭

遮瑕力TOP3：Dior、嬌蘭、蘭蔻

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