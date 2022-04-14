母親節特惠組保養控必衝！碧兒泉買2送8、海洋拉娜四天后組現省1.6萬

文／美人圈

2022母親節檔期來了！這篇統整超級適合囤貨的保養特惠組，今年眾多品牌祭出周年慶等級的超甜折扣，像是雅詩蘭黛小棕瓶41折可入手、蘭蔻小黑瓶買一送一！提醒，有不少超殺組合，品牌官網也同步開搶唷！

2022母親節檔期特惠組：雅詩蘭黛

3/31全台開搶！雅詩蘭黛推出限量「美妝富翁組」，41折超甜價就能入手小棕瓶正貨及10樣巨星商品寶寶版！最重要的是，該大富翁組合是真的可以玩，且擁有「機會」、「命運」牌卡，隨機抽出NT$1,000折價券、贈品券，最大獎是小棕瓶正貨一年份（50ml*4瓶）！

▲2022雅詩蘭黛母親節特惠組 美妝富翁組 NT$3,980（價值NT$9,688，折數41折）。（圖／翻攝雅詩蘭黛，下同）

同樣3/31必搶的還有「小棕富翁修護組」！買50ml，送51ml，買一送一的超狂組合，小棕粉請囤貨啊！

▲2022雅詩蘭黛母親節特惠組 小棕富翁修護組 NT.3980（價值NT.8040，折數5折）。

4/15-4/21官網限定！只要NT$650就能入手小棕瓶15ml、原生露15ml、無敵霜5ml等明星商品，超級適合觀望中、想試試的你！

▲2022雅詩蘭黛母親節特惠組 小棕新客組 NT$650（價值NT$1,757，折數約37折）。

2022母親節檔期特惠組：DIOR

於限定櫃點極限量推出「迪奧藍星唇膏」2022母親節限量版！3款藍星唇膏明星色選，並於膏體細膩刻畫精緻的高訂花卉圖騰，真的美到尖叫～。3款必收色選，包含迪奧最經典的#999、網友高討論度的#720以及熱銷Top3之一#100。

▲迪奧藍星唇膏2022母親節限量版 NT$1,470。（圖／beauty美人圈提供，下同）

指定櫃點：台北SOGO百貨忠孝館、台北忠孝SOGO迪奧專業後台彩妝專櫃、台北信義新光三越A11館、台北京站,=、台北101、台北信義新光三越南西店、中壢SOGO、遠東百貨竹北店、台中中友、嘉義新光三越、台南新光三越西門店、高雄漢神巨蛋、DIOR線上旗艦店。

2022年母親節活動期間，首次推出Miss Dior香氛陶瓷擴香組。絕美的金燦浮雕花卉禮盒中，除了100ML的《Miss Dior香氛》，還有等比例Miss Dior造型陶瓷香氛片！將香水噴於香片上，讓居家也可以散發出迷人的完美的花香氣息，送給媽媽或自用都超可以。

▲Miss Dior香氛陶瓷擴香組 NT$8,300。

限定專櫃：台北信義新光三越A8館、台北101、台北京站、台中新光三越、DIOR線上旗艦店。

除此之外，迪奧將推出「柯勒諾瓦花卉莊園」期間限定活動，將莊園美景完美移植到包裝上面。以下時間至指定櫃點或消費滿額NT$5,000（需含任一50ML香水）將可以獲得「優雅花卉禮盒」包裝服務，（數量有限，贈完為止。）

活動時間：4/8-4/10中壢SOGO、4/15-4/17台南三越西門、4/22-4/24高雄漢神巨蛋、4/29-5/8台北新光三越南西店。

活動期間適逢周六、週日時段，購買任一100ML以上香水，現場還有「花卉浮雕貼紙」服務，香水瓶身綴上無比精緻的法式花卉，打造獨一無二的香氛。

75ml加大版限量現身！DIOR頂級保養系列中，身兼高效護膚實力與顏值擔當的《迪奧精萃再生玫瑰微導精露》，舒適親膚的精油精華質地，為肌膚帶來粉鑽光感！

▲2022DIOR母親節特惠組 迪奧精萃再生玫瑰微導精露加大版 NT$13,600。（圖／翻攝DIOR，下同）

DIOR潤唇鐵粉請收！2022母親節首度推出粉樣潤唇精華組，一次收入兼具護唇及自然潤色的潤唇單品，包含《迪奧豐漾護唇精華》、《迪奧癮誘粉漾潤唇膏#001》、《迪奧豐漾俏唇蜜》三步驟擁有嘟俏感！

▲2022DIOR母親節特惠組 迪奧粉漾潤唇精華組 NT$2,600。

囤貨首選！買50ml再擁有30ml！《迪奧逆時能量精華》蘊含高濃度自然來源成分與迪奧經典「喚妍草」成分，為肌膚全面能量，看起來更加Q、彈、亮！

▲2022 DIOR母親節特惠組 迪奧逆時能量精華密集修護組 NT$4,850。

2022母親節檔期特惠組：肌膚之鑰

肌膚之鑰鐵粉請直接衝這組！明星商品雙入手，不僅擁有激光瓶75ml*2，更有精質乳霜5ml*2、保濕露30ml*2、化妝棉14入*2，將經典商品一次補齊！

▲2022肌膚之鑰 雙倍激光組 NT$22,500。（圖／翻攝肌膚之鑰，下同）

乳霜控首選！明星貴婦精質乳霜30ml、激光晶露 7ml、鑽白精萃 9ml、逆引菁萃 9ml、保濕露 30ml一次擁有！

▲2022肌膚之鑰 精質逆齡經典組 NT$18,500。

2022母親節檔期特惠組：LA MER

貴婦乳霜甜甜組合！乳霜部分可三種質地擇一，同時擁有淨瑩潔膚乳30ml 、舒芙乳霜3.5ml 、乳霜3.5ml 、寵愛束口袋！送超好，即便是寶寶版，容量也令人滿意！

▲2022海洋拉娜LA MER母親節特惠組 傳奇乳霜入門組 NT$6,800（價值NT$9,332，折數72折）。（圖／翻攝LA MER，下同）

同樣擁有甜甜價的品牌經典四天后組，從乳霜、精華露、眼霜到修復精華一應俱全，保養更全面、更有感！

▲2022海洋拉娜LA MER母親節特惠組 傳奇經典四天后組 NT$45,900（價值NT$62,093，折數73折）。

2022母親節檔期特惠組：蘭蔻

3/31限定排隊發燒組！小黑瓶買一送一、極光水買1送100！蘭蔻將話題明星商品以最澎派方式回饋消費者，從極光水到小黑瓶，幾乎是買一送一的超甜價就能入手！

▲2022蘭蔻母親節特惠組 超極光晶露搶購組3/31限定 NT$3,600；超未來精華搶購組3/31限定 NT$3,100（價值NT$6,000，折數6折；價值NT$6,200，折數5折）。（圖／beauty美人圈提供，下同）

限定櫃點購買加碼再送幸福爆爆桶！只要於3/31購買上述任一組，就能獲得該爆爆桶，數量有限，贈完為止唷！

【限定櫃點】新光三越台中中港店、SOGO忠孝館、板橋大遠百、遠東巨城購物中心、高雄漢神巨蛋、新光三越南西店、台中中友百貨、SOGO百貨中壢店、新光三越台南西門店、新光三越信義A8、新光三越信義A11、遠東百貨竹北店、統一時代百貨高雄店

▲內容包含：唯我香水5ml、零粉感持久粉底5ml、超輕盈ＵＶ水凝露5ml、絕對完美唇膏#274精巧版、粉紅爆米花與粉紅樂園立體口罩。

2022母親節檔期特惠組：HR赫蓮娜

油肌熱愛的綠寶瓶來了！2022母親節祭出買50ml送10ml的超值組合，舒適的精華乳質地，吸收力極佳且清爽，是油肌、混合肌的蜜糖！

▲2022HR赫蓮娜母親節特惠組 綠寶瓶植萃修護組 NT$6,500（價值NT$7,800，折數約83折）。（圖／翻攝HR赫蓮娜，下同）

黑繃帶粉絲則可入手這組！一次將HR赫蓮娜的明星商品帶回家，包含正貨的黑繃帶乳霜，更有綠寶瓶精華與白繃帶寶寶版！

▲2022HR赫蓮娜母親節特惠組 黑繃帶高效修護組 NT$14,000（價值NT$16,580，折數約84折）。

2022母親節檔期特惠組：GIORGIO ARMARNI

GA亮膚神水必須收！3/31-4/3首四，至GA入手奇蹟精萃露正貨，就能擁有奇蹟嫩膚露30ml、黑曜岩乳霜5ml、SI Passine精巧版7ml。

▲2022GIORGIO ARMARNI母親節特惠組首四發燒組 NT$4,800（價值NT$7,890，折數約6折）。（圖／翻攝GIORGIO ARMARNI，下同）

王者乳霜組當然也不能錯過！絕對是囤貨好時機，買50ml正貨，再擁有10ml，出外旅行帶著走超方便！

▲2022GIORGIO ARMARNI母親節特惠組 限時豪華奢寵組 NT$15,800（價值NT$18,960，折數約83折）。

2022母親節檔期特惠組：YSL

觀望仙女水、仙人掌精華一段時間的人，這組可以收！母親節檔期期間，購買仙女水正貨，則同步擁有仙人掌精華7ml、舒芙蕾乳霜7ml、防曬3ml，打造「最溫柔的拋光，打造淨嫩水亮肌」！

▲2022YSL母親節特惠組 極效活萃系列限定必排發燒組 NT$2,800。（圖／翻攝YSL）

2022母親節檔期特惠組：DARPHIN

敏感肌入門首選「療癒舒緩入門組」超甜價！30ml入門容量搭配3支小ml的小粉紅健康乳外出旅遊、隨身攜帶都非常小巧方便，更輕鬆、和緩地穩定肌膚！

▲2022DARPHIN母親節特惠組 療癒舒緩入門組 NT$2,650（價值NT$3,910，折數約67折）。（圖／翻攝DARPHIN）

2022母親節檔期特惠組：克蘭詩

兩個超狂正貨的這組太值得收！黃金雙肌萃自開賣以來便好評不斷，擄獲各膚質的歡心，而同系列眼萃的輕盈質地，有感保濕之餘還不怕長肉芽！同時擁有澎派精巧版化妝水50ml、V精萃10ml、日霜15ml！

▲2022克蘭詩母親節特惠組 緊緻年輕雙明星組 NT$5,900（價值NT$8,426，折數7折）。（圖／翻攝克蘭詩）

2022母親節檔期特惠組：倩碧

超狂47折，買200ml送100ml！新成員「水磁場保濕精露」由皮膚科醫師親自研發，蘊含角鯊烷、蘆薈益生發酵精華、微分子玻尿酸複合物，且100%無香精香料，敏感肌也能安心使用的精華化妝水，絕對是首四必搶！

▲2022倩碧母親節特惠組 水磁場粉紅水暢飲組 NT$1,500（價值NT$3,150，折數約47折）。（圖／翻攝倩碧）

2022母親節檔期特惠組：雪肌精

超級可愛！送禮自用兩相宜！懶散兔和啾先生的限量聯名雪肌精化妝水禮盒太吸睛，一次擁有明星化妝水正貨兩罐、經典商品寶寶版，以及超實用的冷水瓶！

▲2022雪肌精母親節特惠組 雪肌精水敷亮白超值限定組（懶散兔&啾先生聯名禮盒）NT$3,360（價值NT$4,439，折數75折）。（圖／翻攝雪肌精）

2022母親節檔期特惠組：契爾氏

契爾氏最划算組合！想當行走的燈泡，契爾氏這組超活酵青春精釀露＋美白精華雙正貨是首選！在夏天來臨前，把握時間養肌，細緻又無瑕！

▲2022契爾氏母親節特惠組 超活酵發光組 NT$6,580（價值NT$9,900，折數66折）。（圖／翻攝契爾氏）

2022母親節檔期特惠組：碧兒泉

囤貨再加一！碧兒泉明星化妝水推出買2送8！幾乎是直接再多收近一罐正貨容量（14ml*8），溫和代謝角質、掃除油光粉刺，是許多網友的美肌蜜糖！

▲2022碧兒泉母親節特惠組 限定晶透露組 NT$5,900（價值NT$9,216，折數64折）。（圖／翻攝碧兒泉）

2022母親節檔期特惠組：德國AB

首四限定！德國AB藍霜母親節檔期推出51折超甜組合！買正貨15ml，送14ml（7ml*2），作為「貝嫂」維多利亞貝克漢的愛用品，其修護力及澎潤度令人滿意！

▲2022德國AB母親節特惠組 德國 AB 藍霜特惠組 NT$3,070（價值NT$5,930，折數51折）。（圖／翻攝德國AB）

2022母親節檔期特惠組：嬌蘭

千呼萬喚始出來！豪華加大版100ml小金瓶來了！首度推出加大版，換算下來可以74折超值價入手！注意，全台數量有限，櫃點與官方網站同步販售，手速要快！

▲2022嬌蘭母親節特惠組 皇家蜂王乳平衡油100ml NT$7,900（折數74折）。（圖／翻攝嬌蘭）

【延伸閱讀】

2022母親節彩妝特惠組懶人包！怡麗絲爾0負評小金管超欠收，眾多7折以下超殺組合統整

2022「美白精華液」推薦！有效淡斑、美白提亮有感，空汙世代暗沉肌必備

底妝卡粉斑駁？化妝師不脫妝「妝前保養」步驟，化妝水濕敷多一步是關鍵、底妝更服貼

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。