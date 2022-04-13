精雕日本武士盔甲躍上RICHARD MILLE　藝術與靈性合而為一展霸氣

▲RICHARD MILLERM 47陀飛輪腕錶呈現金雕武士圖案。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

RICHARD MILLE再次上演大驚奇！歷經4年深思斟酌與精心設計，推出全球限量75只的RM 47陀飛輪腕錶，在錶款的正反面呈現栩栩如生的3N黃金武士盔甲雕刻，武士盔甲宛如一位護衛，為具備時、分顯示的RM 47手動上鍊機芯提供忠誠的保護，是藝術與靈性合而為一的傑作，向日本傳統文化致敬。

▲RICHARD MILLERM 47陀飛輪腕錶的錶背同樣精緻。

展露藝術美感的RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕錶，緣起於品牌創辦人Richard Mille先生與曾兩度獲得一級方程式賽車世界冠軍的品牌摯友Fernando Alonso（費爾南多阿隆索）的一次傾心交談，Fernando Alonso是日本傳統藝術與武士精神的愛好者，因而催生出具裝飾性與賞玩性的RM 47陀飛輪腕錶，讓他搶先戴上。

▲RICHARD MILLE品牌摯友Fernando Alonso佩戴RM 47陀飛輪腕錶。





▲武士盔甲的11個部件經過16個小時以上的精工雕刻和9小時的繪製而成。

RM 47陀飛輪腕錶的許多細節，都參考了日本武士道精神象徵淺野氏的家紋。18世紀淺野長矩是47位浪人追隨的領主，浪人為他的死復仇後，毅然追隨領主殉世。RICHARD MILLE取淺野氏由兩根相交鷹羽構成的專屬家紋，裝飾位於6時位置的陀飛輪，象徵著征戰實力和領主權威，也精細鐫刻在武士頭盔的小翼上。

▲製錶師組裝精巧的武士盔甲。





▲飾有淺野氏家紋的陀飛輪位於腕錶的6時位置。

視覺焦點的武士盔甲，需要經過16個小時以上的精工雕刻和9小時的繪製才能打造出武士的11個部件，並完美嵌入RM 47陀飛輪腕錶。精巧的武士輪廓由雕刻藝術家Pierre-Alain Lozeron純手工雕刻，並由其夫人Valérie Lozeron繪製而成，3N黃金材質的盔甲讓人想起古代日本用於裝飾最神聖的寺廟和部分傳統工藝作品上的金箔元素，錶面底部則刻有兩把收在鞘中的刀，刀刃向上的設計便於面對危險時可迅速拔出，一切精緻的設計都與武士道不謀而合，Pierre-Alain Lozeron說：「刀與鑿子之間、鋒利刀刃與雕刻師技藝精準定位的切口之間有著許多相似之處，令人不禁想到武士道與手工藝人匠心所體現的共鳴。」

▲武士盔甲由雕刻藝術家Pierre-Alain Lozeron純手工雕刻，其夫人Valérie Lozeron繪製而成。

▲雕刻藝術家Pierre-Alain Lozeron純手工雕刻每一項細膩部件。

不僅正反面的武士盔甲主題吸睛，RICHARD MILLE於材質運用上也有新氣象，第一次使用3N黃金製作中層錶殼，搭配黑色TZP陶瓷錶圈和底蓋，黑金配色相當搶眼，另一巧思是由鈦合金、Carbon TPT®碳纖維和拋光後的3N黃金製成的錶冠，飾有象徵季節更替、美麗、優雅和生命短暫的日本楓葉圖案。

▲RICHARD MILLE第一次用3N黃金製作中層錶殼。

外型霸氣的RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕錶，內在同樣強悍，裝載具時、分顯示的RM47手動上鍊機芯，底板和鏤空橋板均由經黑色PVD處理的五級鈦合金打造，是一種常用於航空航太工業的合金材質，擁有較高的生物相容性、耐腐蝕性、硬度與表面平整度，確保機芯精準運行。