邵雨薇被吳慷仁嗆「看不懂」真相甜翻！　愛平價褲裝最在意一細節

▲邵雨薇分享私下逛街小習慣 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

女星邵雨薇今（11日）受邀演繹快時尚品牌GU 好感褲系列，她選擇甜美的紅色直筒褲大方分享穿搭經，她坦言自己私下很注重打扮，也很常逛平價服飾，「對我來說最重要的是版型。」她也順便爆料，男友吳慷仁曾經看不懂自己的穿搭，對於「大學T＋裙子」的搭配直搖頭。

▲邵雨薇穿著GU春夏好感褲系列，主打輕薄與百搭色系。（圖／品牌提供）

邵雨薇穿著品牌春夏系列好感褲，輕薄與多色系是本季重點，她坦言私下也注重穿搭，「沒出門就是隨便穿，但是有出門就希望自己穿得好看。」對於挑選褲裝，邵雨薇很在意版型部分，並再三強調褲裝一定要試穿：「萬一說褲子穿起來屁股變得很扁，就會對身材沒有加分。」被問到男友吳慷仁是否會管她的造型？邵雨薇笑說：「我穿搭好看他會稱讚，但是也有他看不懂的時候，比方說寬鬆大學T配上長裙以及球鞋。」不過邵雨薇顯然不在意，還會回嗆男友：「我才看不懂你嘞！」

邵雨薇與吳慷仁交往多年，總被大家認為好事近了，而她是否幻想過真正結婚時的場景？邵雨薇說自己其實是很實際的個性，再加上戲演多了並不會想那麼多，「但我小時候因為很喜歡樂團，那時候覺得未來婚禮可以辦在舞台上應該蠻酷，不過就是小時候的幻想。」

▲H&M第二波Keith Haring普普藝術街頭風合作系列再次來襲 。（圖／品牌提供）

與此同時，H&M第二波Keith Haring普普藝術街頭風合作系列再次來襲，該系列以Keith Haring極具吸引力的標誌性塗鴉和經典元素創作而成。單品包含採用啞光色系的寬鬆T恤、襯衫、運動褲和連帽上衣以及運動鞋和配飾等，同時系列還新增了印花絨毛外套和懶人鞋等單品。