沉穩內斂最誘人！10款春夏「木質調香水」越聞越愛　男女皆適用

文/美人圈

在溫暖的春夏時節,每當噴上木質調香水時,總會有種乾爽、能夠靜下心的感覺,不像花果調香水的味道那麼突出,木質調的香水更能突出個人氣質,隱隱約約的內斂味道也相當有層次感!這次推薦10款適合春夏的木質調香水,有質感又不俗艷的高級香味,絕對會讓你越聞越愛!

春夏木質調香水推薦1:Maison Margiela 森林之魂

猶如清晨漫步於森林中,MMM的森林之魂帶給人森林初醒、露珠布於青苔上濕潤卻強烈的味道,其中加入黑加侖的漿果酸香和甜椒,就像置身於初夏的微涼森林中,隨著香味來到中期,冷杉、楓糖漿與焚香、雪松的味道,宛如薄霧飄散於林木扶疏,隱隱的香味伴隨穩重的氣息,適合不喜歡味道太過彰顯的你使用!

▲Maison Margiela Fragrances 森林之魂。100ml,NT$5,330。(圖/翻攝Maison Margiela)

前調:黑加侖,甜椒,橡木苔

中調:勞丹脂,楓糖漿,冷杉

後調:焚香,廣藿香,雪松

春夏木質調香水推薦2:Aesop 馥香水

喜愛木質調香水的的你,絕不能沒有Aesop的香水!這款「馥香水」雖推出多時,至今卻仍受香氛控的喜愛,雖然是以玫瑰為主角的香水,卻不會給人花香感的印象,前調為煙燻調的木質土壤香氣,中後調玫瑰與檀木煙燻焚香交融,細細品味身體與香水接觸產生的味道,溫暖而平實、香味四溢卻不過顯突出,非常適合春末夏至著用!

▲Aesop馥香水。50ml,NT$5,300。(圖/翻攝Aesop)

前調:玫瑰、粉紅胡椒、紫蘇

中調:玫瑰、癒創木、茉莉花

後調:岩蘭草、廣藿香、沒藥

春夏木質調香水推薦3:Le Labo 東京10

Dcard、PTT網友一生推的木質香水Le Labo東京10,只要沒有預算限制,這款絕對是木質香水第一名!正如這款以東京作為名稱的香水,木質麝香調香味內斂不刺鼻,擴香力不強卻能夠停留在自己身上許久,彷彿置身日本,有著榻榻米與綠色氛圍的香氣,是一種相當乾淨並帶有鎮定心靈的味道,而城市限定系列每年9月只有在櫃點可以買到,或是有機會到日本一趟,也可以親自買到東京的香水唷!

春夏木質調香水推薦3:Le Labo 東京10

▲Le Labo 東京10。100ml,NT$15,500。(圖/翻攝Le Labo)

香調:療創木、乳香、雪松、麝香

春夏木質調香水推薦4:Diptyque 譚道

充滿東方的回憶,瀰漫在亞洲叢林中珍貴神聖的檀香,令人想起森林中的廟宇,有種寧靜祥和感,前調的檀香木質味相當突出,結合雪松與龍延香的氣息,如同廟宇點燃線香,靜靜等候的感覺,如果不喜歡太重的木頭味這隻可以略過,但如果是木質調重度愛好者,那你絕對要嘗試看看!

▲Diptyque 譚道。75ml,NT$5,000。(圖/翻攝Diptyque)

前調:邁索爾檀木

中調:玫瑰木、雪松

基調:柏樹、龍涎香

春夏木質調香水推薦5:Byredo 迷式異泫

Byredo去年所推出的迷式異泫,表現的是複雜交錯的情緒,由我們複雜的心境集合所勾勒出的形體,前調的微微果味搭著漸漸浮出的紅茶香氣,涼涼的有夏天的氣息,最後有著沈穩的木質煙燻香,安安靜靜的不突出,就如這支香水的定位「It's okay to be not okay」,不如趁今年夏天來一場全新的木質體驗吧!

▲Byredo 迷式異泫。100ml,NT$7,200。(圖/翻攝Byredo)

前調:瑪黛茶,黑醋栗

中調:錫蘭紅茶,紫羅蘭葉

基調:樺木,紙莎草

春夏木質調香水推薦6:MALIN+GOETZ 大麻草淡香精

這款「大麻草淡香精」在草本香味中帶有些許的辛辣!佛手柑與甜橙的味道使得果香明顯,不過隨後的大麻草的味道融合揉碎的檸檬與薄荷帶出清爽感,更有著木質基底的支撐,讓整體味道不膩,中調的鈴蘭與木蘭一絲一絲的掠過,反而後調的雪松與檀香具有較大的存在感,有著慵懶帶有菸草味道的氣息,甜橙與檀香作為主角,是一款柑橘木質味的香水,相當適合春天使用!

▲MALIN+GOETZ 大麻草淡香精。50ml,NT$3,150。(圖/翻攝MALIN+GOETZ)

前調:佛手柑、黑胡椒、橙

中調:大麻、鈴蘭、木蘭

後調:雪松、廣藿香、檀香

春夏木質調香水推薦7:Loewe 001事後清晨

纏綿之後,破曉之時,Loewe的事後清晨分為男香和女香,女香屬於果香調而男香則是木質調香水,而兩款不論性別都相當適合使用,也有許多人兩罐都帶走可以疊香~男香融合麝香、檀香和薰衣草的香氣,給人一種沈穩的知性感,而女香則是在前調多了果香味,是一種內斂的甜,與男香結合更有著木質混著奶香的氣息,相當耐人尋味!

▲Loewe 001事後清晨。50ml,NT$2,700。(圖/翻攝Loewe)

前調:(男香)檸檬、青檸、橙花/(女香)佛手柑、橘子、粉紅胡椒

中調:(男香)胡椒、肉桂、薰衣草/(女香) 茉莉花、檀香木

後調:(男香)檀香木、麝香、零陵香豆/(女香)琥珀、香草

春夏木質調香水推薦8:Tom Ford 沉香烏木

剛中帶柔帶有東方的神祕色彩,檀香與香根草揉合出溫潤潮濕的泥土感,胡椒讓一開始的味道帶有辛辣,卻不過於刺鼻,隨後跟上的巴西花梨木、沉香木與檀木讓整體味道沈澱下來,有種在樹林中靜靜翻著書,桌邊配上一瓶小酒,呈現出外表雅痞內心卻溫文儒雅的感覺。

▲Tom Ford沉香烏木。100ml,NT$12,500。(圖/翻攝Tom Ford)

前調:香草、零陵香豆、香根草

中調:豆蔻、四川花椒、琥珀

後調:沉香木、巴西花梨木、檀木

春夏木質調香水推薦9:Jo malone 銅木與皮革

以明亮清新的香調拉開香氛的序幕,微苦卻極具辨識度的清爽柑橘氣息,葡萄柚和杜松做為前調,清爽的氣息揉合香根草、檀香木及雪松組成的溫暖木質香調,與銅木完美結合,彷彿置身手工製皮工廠,木質皮革香氣源源不絕,有著深邃的暖意散發出性感、沈穩並行的氣息。

▲Jo Malone銅木與皮革。100ml,NT$7,050。(圖/翻攝Jo Malone)

前調:葡萄柚

中調:銅木

基調:皮革

春夏木質調香水推薦10:Pierre Guillaume 冰晶之木

調香師善於將物質的分子拆解,形成全新氣息,光看調香表簡單的幾樣香材讓人很難把這支香水跟木質調香水做聯想,上身起初有種清新的檸檬香氣,淡淡的很清爽適合夏天的氣息,隨後伴隨著輕柔的果香,煙燻木質調則是在後面領導你的味覺,隨著雪松味交融清爽的果香,彷彿透透的薄霧一陣一陣飄過眼前,卻無法忽視它的存在,木質高級感恰到好處!

▲Pierre Guillaume冰晶之木。100ml,NT$5,580。(圖/翻攝Pierre Guillaume)

【延伸閱讀】

2022春天「櫻花香水」推薦!JO MALONE、雅詩蘭黛質感爆棚,嬌蘭花綻舞櫻香水絕美必敗

2022「白花香水」10款推薦!diptyque限量杜桑系列必收,Jo Malone地中海香氛超療癒

2022春夏香水新品推薦!Jo Malone、嬌蘭絕美必收,TOM FORD、YSL也有玫瑰香新品

※本文由《Beauty美人圈》授權報導,未經同意禁止轉載。