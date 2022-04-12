fb ig video ETtoday search mobile

10款唇膏新品仙女們先筆記！Dior 8超級美、MAC黑魔杖討論度超高

>

文／美人圈

2022夏季唇膏新品搶先曝光！YSL黑絲絨煙管唇膏推出全新新色，DIOR、Gucci、愛馬仕、香奈兒都有唇膏新品，另外M·A·C黑魔杖新唇膏更是在小紅書討論度超高，今天BEAUTY編幫大家特搜2022春夏唇膏新品資訊、加碼編輯推薦色，仙女趕快筆記好色選及開賣日～

2022夏季唇膏新品：DIOR 迪奧癮誘唇膏，4月1日上市

DIOR癮誘唇膏在2022迎來全新升級，除了經典花植護唇成分，同時融入茉莉花蠟滋潤雙唇，還有向日葵花蠟、米糠萃取抵抗日曬傷害並有效抗氧化，還有蘊含豐富油脂的梅果精油，帶來潤澤感！此次更是重磅推出3款高訂質感外殼：粉紅藤格紋、潮流丹寧藍、前衛金屬銀，立體的浮雕DIOR LOGO、讓唇膏像是精品般精緻。

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

▲DIOR癮誘唇膏，NT$1,400、DIOR癮誘唇膏外殼，NT$1,000、DIOR癮誘粉漾潤唇膏 Dior 8，NT$1,280。（圖／BEAUTY美人圈提供，下同）

編輯推薦色：#Dior 8、#531野獸茶棕

其中編輯推薦色就是新登場的#Dior 8，源自於品牌成立於1946年10月8日、加上Dior的時裝總部位於巴黎第8區的蒙田大道，對迪奧先生來說是不可缺少的幸運數字，這次作為#Dior 8在唇膏色號中登場，是一款既時髦又復古的磚紅色、預計是未來迪奧的經典色！另一款#531野獸茶棕則是一款不挑膚色的茶棕色調、黃皮也可以放心擦！

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

2022夏季唇膏新品：YSL 黑絲絨煙管唇膏 禁忌緋紅系列，4月8日上市

YSL「小黑條」黑絲絨煙管唇膏又來放火燒大家！今年YSL更以經典煙管褲誕生的1966年代為靈感，推出了包含#1966自由罌粟紅等6款絕美「禁忌緋紅」新色，小黑條除了絕美色選之外，還注入了三倍美唇精華，打造滑順又奢華的絲絨質地，是乾唇人也可以駕馭的霧面唇膏！

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

▲YSL黑絲絨煙管唇膏，NT$1,380。

編輯推薦色：#315迷情赤紅

這次推出的6款新色中，讓美妝編輯們為之瘋狂的就是#315迷情赤紅，鐵鏽赤紅棕色自帶高級感，還有大勢蜜桃奶茶色#312裸蜜杏紅、#311赤裸野桃也是必收色號，仙女們快筆記起來，可以搶先手刀收下。

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

2022夏季唇膏新品：植村秀 無色限緞光極潤唇膏／無色限奶油緞光唇釉，4月22日上市（日本）

植村秀在2022春夏推出限量彩妝系列，以精緻的閃片質地和煙燻色為關鍵字，呈現出革新的裸妝感，系列預計推出兩款限定6色眼影盤，還有唇膏及唇釉，另外卸妝油也將換上限定版本的包裝！限定包裝上多了柔粉色的標籤設計，整體看起來粉粉嫩嫩、是大寫的精緻高級！

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

▲無色限緞光極潤唇膏。（圖／翻攝植村秀，下同）

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

▲無色限緞光極潤唇膏，NT$1,100、無色限奶油緞光唇釉，NT$1,150。

2022夏季唇膏新品：M·A·C 絲柔粉霧奢緞唇膏，4月8日上市

M·A·C將在4月推出全新細管造型的粉霧唇膏，在小紅書上已經引發討論，被暱稱為「黑魔杖唇膏」，質地像是舒芙蕾奶霜般輕盈絲滑、一抹飽和，加入保濕科技長效滋潤雙唇，雖然是霧面質地卻不拔乾，更推出12款絕美色選，到時候一定會引發搶貨潮！

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

▲M·A·C 絲柔粉霧奢緞唇膏，NT$1,100。（圖／翻攝小紅書）

2022夏季唇膏新品：Hermes 愛馬仕 滋養潤唇油，4月8日上市

愛馬仕自從推出美妝線以來新品每每引發話題！在2022夏季也推出新品滋養潤唇油，外觀非常輕透可愛、展現春夏的明亮氣息，這款潤唇油含97%的天然成分，可形成滋養雙唇的保護膜，具有高度滋潤的效果，為雙唇持久保濕，加上清新的6款色選、微微的潤色感讓雙唇更加柔嫩！

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

▲Hermes愛馬仕滋養潤唇油，NT$1,800。（圖／翻攝自bergdorfgoodman）

2022夏季唇膏新品：CHANEL 香奈兒超炫耀精萃唇膏

香奈兒繼白管唇膏之後，也預計在夏季推出全新的細管唇膏「超炫耀精萃唇膏」，細膩柔滑的質地富含精油成份，同時達到高保濕及高顯色的效果，同時更是相當持色，另外這款唇膏是以搭購買內芯及唇殼的設計販售，也延續香奈兒的永續環保理念。

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

▲香奈兒超炫耀精萃唇膏，售價待補。（圖／翻攝CHANEL）

2022夏季唇膏新品：Gucci 傾色雲霧唇釉，4月1日上市

Gucci在4月也推出全新雲霧唇釉，以黑玫瑰精油和玻尿酸作為配方基礎，搭配維他命E、可以撫平唇紋，為雙唇帶來保濕滋潤的效果，另外質地很特別，是偏液態的奶霜狀，但在接觸唇溫後便轉為粉霧狀感、相當絲滑不乾澀，共推出包含玫瑰木色、粉橘色等9款落日色選，堪稱是春夏必收的絕美落日色唇。

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

▲Gucci 傾色雲霧唇釉，NT$1,500。（圖／翻攝Gucci Beauty）

2022夏季唇膏新品：嬌蘭 波光水潤唇膏／波光蜜漾護唇膏，4月1日上市

嬌蘭的「小金塊」波光水潤唇膏、波光蜜漾護唇膏在2022年4月都推出絕美春季新色選！唇膏中含極高的自然來源成分，萃取蜂蜜、蜂膠、蜂蠟等養護配方，既水潤修護、又能為乾燥雙唇增添亮澤光采，全新波光水潤唇膏推出4款新色、波光蜜漾護唇膏則推出6款新色，柔滑細緻的質地輕抹瞬間即融化，可以修護並保養雙唇。

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

▲嬌蘭波光水潤唇膏，NT$1,350、嬌蘭波光蜜漾護唇膏，NT$1,350。（圖／BEAUTY美人圈提供）

2022夏季唇膏新品：TOM FORD 設計師唇膏木質調系列，4月1日上市

還記得去年一推出馬上被搶翻的TOM FORD木質調唇膏嗎？當時開賣兩小時馬上被搶翻，2022年春夏木質調唇膏絕美回歸！#N3 WEST COAST烏木皮革、#03 NUBILE荳蔻沉香、#50 ADORED橡木辣椒、#52 NAKED ROSE雪松玫瑰等四款超美的木質調神色選，這次真的不要再錯過～

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

▲TOM FORD 設計師唇膏 木質調系列，NT$1,880。（圖／翻攝TOM FORD）

2022夏季唇膏新品：La bouche rouge 香榭之吻唇膏

來自法國的環境友善彩妝品牌La bouche rouge，系列品項都強調純素、不做動物實驗，在成分上摒棄石化白蠟或蜂蠟，採用向日葵植物蠟對環境及肌膚更友好，唇膏更是含有84-99%的天然成分，另外從配方到銷售的生產與供應鏈都杜絕使用不可回收塑膠，所以唇膏本身也是單獨販售，管身則是可以永續使用的皮革唇膏套，更顯奢華細節。

▲口紅。（圖／翻攝La bouche rouge）

▲La bouche rouge 香榭之吻蕊心，NT$1,350、La bouche rouge 香榭之吻唇膏皮套，NT$2,400。（圖／翻攝La bouche rouge）

【延伸閱讀】

2022焦糖奶茶色唇膏推薦！DIOR千鳥格唇膏#312、YSL水唇膏#151太嫩，這款是人間最美

2022春夏唇膏絕美首發、搶先筆記必收色！GA201、YSL蜜唇膏4，PAUL&JOE貓咪唇膏萌哭

2022「專櫃飾底乳」新品推薦！資生堂、肌膚之鑰上妝兼保養，HERMÈS一抹天生美肌

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

唇膏新品, 2022夏季唇膏, 2022唇膏, 唇膏推薦, 唇膏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌

男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

別再餓肚子！營養師教「減肥一定瘦」3大原則：多吃肉才對

別再餓肚子！營養師教「減肥一定瘦」3大原則：多吃肉才對

夜深了還睡不著？別再糾結！「5句話」讓你活得更通透 孫芸芸和女兒廖思惟誰美？網一面倒：比女兒更有少女感 歐陽娜娜撞衫「4千年一遇美女」！同件碎花裙她超高顏值狂贏 楊祐寧評香奈兒包「很美的黑色垃圾袋」　老婆自嘲「我開心就好」 布魯克林貝克漢甜娶富豪妻！「非傳統」VALENTINO訂製婚紗美翻 包・開箱／侯佩岑拎「MK水桶包」逆齡百搭　可愛「鎖頭」藏巧思 6件「網拍素T」超百搭！Uniqlo、GU男女都愛穿　斜切袖口更高級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面