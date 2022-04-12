10款唇膏新品仙女們先筆記！Dior 8超級美、MAC黑魔杖討論度超高

文／美人圈

2022夏季唇膏新品搶先曝光！YSL黑絲絨煙管唇膏推出全新新色，DIOR、Gucci、愛馬仕、香奈兒都有唇膏新品，另外M·A·C黑魔杖新唇膏更是在小紅書討論度超高，今天BEAUTY編幫大家特搜2022春夏唇膏新品資訊、加碼編輯推薦色，仙女趕快筆記好色選及開賣日～

2022夏季唇膏新品：DIOR 迪奧癮誘唇膏，4月1日上市

DIOR癮誘唇膏在2022迎來全新升級，除了經典花植護唇成分，同時融入茉莉花蠟滋潤雙唇，還有向日葵花蠟、米糠萃取抵抗日曬傷害並有效抗氧化，還有蘊含豐富油脂的梅果精油，帶來潤澤感！此次更是重磅推出3款高訂質感外殼：粉紅藤格紋、潮流丹寧藍、前衛金屬銀，立體的浮雕DIOR LOGO、讓唇膏像是精品般精緻。

▲DIOR癮誘唇膏，NT$1,400、DIOR癮誘唇膏外殼，NT$1,000、DIOR癮誘粉漾潤唇膏 Dior 8，NT$1,280。（圖／BEAUTY美人圈提供，下同）

編輯推薦色：#Dior 8、#531野獸茶棕

其中編輯推薦色就是新登場的#Dior 8，源自於品牌成立於1946年10月8日、加上Dior的時裝總部位於巴黎第8區的蒙田大道，對迪奧先生來說是不可缺少的幸運數字，這次作為#Dior 8在唇膏色號中登場，是一款既時髦又復古的磚紅色、預計是未來迪奧的經典色！另一款#531野獸茶棕則是一款不挑膚色的茶棕色調、黃皮也可以放心擦！

2022夏季唇膏新品：YSL 黑絲絨煙管唇膏 禁忌緋紅系列，4月8日上市

YSL「小黑條」黑絲絨煙管唇膏又來放火燒大家！今年YSL更以經典煙管褲誕生的1966年代為靈感，推出了包含#1966自由罌粟紅等6款絕美「禁忌緋紅」新色，小黑條除了絕美色選之外，還注入了三倍美唇精華，打造滑順又奢華的絲絨質地，是乾唇人也可以駕馭的霧面唇膏！

▲YSL黑絲絨煙管唇膏，NT$1,380。

編輯推薦色：#315迷情赤紅

這次推出的6款新色中，讓美妝編輯們為之瘋狂的就是#315迷情赤紅，鐵鏽赤紅棕色自帶高級感，還有大勢蜜桃奶茶色#312裸蜜杏紅、#311赤裸野桃也是必收色號，仙女們快筆記起來，可以搶先手刀收下。

2022夏季唇膏新品：植村秀 無色限緞光極潤唇膏／無色限奶油緞光唇釉，4月22日上市（日本）

植村秀在2022春夏推出限量彩妝系列，以精緻的閃片質地和煙燻色為關鍵字，呈現出革新的裸妝感，系列預計推出兩款限定6色眼影盤，還有唇膏及唇釉，另外卸妝油也將換上限定版本的包裝！限定包裝上多了柔粉色的標籤設計，整體看起來粉粉嫩嫩、是大寫的精緻高級！

▲無色限緞光極潤唇膏。（圖／翻攝植村秀，下同）

▲無色限緞光極潤唇膏，NT$1,100、無色限奶油緞光唇釉，NT$1,150。

2022夏季唇膏新品：M·A·C 絲柔粉霧奢緞唇膏，4月8日上市

M·A·C將在4月推出全新細管造型的粉霧唇膏，在小紅書上已經引發討論，被暱稱為「黑魔杖唇膏」，質地像是舒芙蕾奶霜般輕盈絲滑、一抹飽和，加入保濕科技長效滋潤雙唇，雖然是霧面質地卻不拔乾，更推出12款絕美色選，到時候一定會引發搶貨潮！

▲M·A·C 絲柔粉霧奢緞唇膏，NT$1,100。（圖／翻攝小紅書）

2022夏季唇膏新品：Hermes 愛馬仕 滋養潤唇油，4月8日上市

愛馬仕自從推出美妝線以來新品每每引發話題！在2022夏季也推出新品滋養潤唇油，外觀非常輕透可愛、展現春夏的明亮氣息，這款潤唇油含97%的天然成分，可形成滋養雙唇的保護膜，具有高度滋潤的效果，為雙唇持久保濕，加上清新的6款色選、微微的潤色感讓雙唇更加柔嫩！

▲Hermes愛馬仕滋養潤唇油，NT$1,800。（圖／翻攝自bergdorfgoodman）

2022夏季唇膏新品：CHANEL 香奈兒超炫耀精萃唇膏

香奈兒繼白管唇膏之後，也預計在夏季推出全新的細管唇膏「超炫耀精萃唇膏」，細膩柔滑的質地富含精油成份，同時達到高保濕及高顯色的效果，同時更是相當持色，另外這款唇膏是以搭購買內芯及唇殼的設計販售，也延續香奈兒的永續環保理念。

▲香奈兒超炫耀精萃唇膏，售價待補。（圖／翻攝CHANEL）

2022夏季唇膏新品：Gucci 傾色雲霧唇釉，4月1日上市

Gucci在4月也推出全新雲霧唇釉，以黑玫瑰精油和玻尿酸作為配方基礎，搭配維他命E、可以撫平唇紋，為雙唇帶來保濕滋潤的效果，另外質地很特別，是偏液態的奶霜狀，但在接觸唇溫後便轉為粉霧狀感、相當絲滑不乾澀，共推出包含玫瑰木色、粉橘色等9款落日色選，堪稱是春夏必收的絕美落日色唇。

▲Gucci 傾色雲霧唇釉，NT$1,500。（圖／翻攝Gucci Beauty）

2022夏季唇膏新品：嬌蘭 波光水潤唇膏／波光蜜漾護唇膏，4月1日上市

嬌蘭的「小金塊」波光水潤唇膏、波光蜜漾護唇膏在2022年4月都推出絕美春季新色選！唇膏中含極高的自然來源成分，萃取蜂蜜、蜂膠、蜂蠟等養護配方，既水潤修護、又能為乾燥雙唇增添亮澤光采，全新波光水潤唇膏推出4款新色、波光蜜漾護唇膏則推出6款新色，柔滑細緻的質地輕抹瞬間即融化，可以修護並保養雙唇。

▲嬌蘭波光水潤唇膏，NT$1,350、嬌蘭波光蜜漾護唇膏，NT$1,350。（圖／BEAUTY美人圈提供）

2022夏季唇膏新品：TOM FORD 設計師唇膏木質調系列，4月1日上市

還記得去年一推出馬上被搶翻的TOM FORD木質調唇膏嗎？當時開賣兩小時馬上被搶翻，2022年春夏木質調唇膏絕美回歸！#N3 WEST COAST烏木皮革、#03 NUBILE荳蔻沉香、#50 ADORED橡木辣椒、#52 NAKED ROSE雪松玫瑰等四款超美的木質調神色選，這次真的不要再錯過～

▲TOM FORD 設計師唇膏 木質調系列，NT$1,880。（圖／翻攝TOM FORD）

2022夏季唇膏新品：La bouche rouge 香榭之吻唇膏

來自法國的環境友善彩妝品牌La bouche rouge，系列品項都強調純素、不做動物實驗，在成分上摒棄石化白蠟或蜂蠟，採用向日葵植物蠟對環境及肌膚更友好，唇膏更是含有84-99%的天然成分，另外從配方到銷售的生產與供應鏈都杜絕使用不可回收塑膠，所以唇膏本身也是單獨販售，管身則是可以永續使用的皮革唇膏套，更顯奢華細節。

▲La bouche rouge 香榭之吻蕊心，NT$1,350、La bouche rouge 香榭之吻唇膏皮套，NT$2,400。（圖／翻攝La bouche rouge）

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