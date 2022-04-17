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韓劇男神愛用香公開！朴敘俊噴的最受歡迎、朴栖含這款是夏天的味道

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文／美人圈

魅力爆棚的韓劇歐巴們，雖然無法一親芳澤，但是我們可以噴上他們的香水，閉上眼想像男神就在身邊！以下編輯特搜了「韓劇男神們的愛用香」，有朴栖含清新的大男孩氣息、南柱赫「微熟」魅力，還有李棟旭的迷人香氣，穿上同款香隨時都可以感受心愛的老公們就在身邊！

韓劇男神香水推薦：李鍾碩／Jo Malone London 羅勒與柑橘古龍水 50ml，NT$3,550

撕漫男歐巴李鍾碩一直給人迷人又魅力爆棚的形象，而男神私底下的愛用香就是這款Jo Malone London羅勒與柑橘古龍水，以辛香的羅勒及芬芳的百里香，為鮮活的青檸香氣帶來出乎意料的轉折，那股充滿朝氣的質感氣息，完全就是男神身上會散發的香氣～

前調：青檸、橘子、香檸檬

中調：羅勒、歐丁香、鳶尾、百里香

基調：廣藿香、香根草

韓劇男神香水推薦：南柱赫／ DIOR Sauvage 曠野之心淡香水 60ml，NT$3,000

平時給人溫暖又陽光的形象的南柱赫，在穿上正裝以後上後瞬間氣場全開，且多了一份成熟！這款DIOR Sauvage，前調是清爽又溫暖的佛手柑與龍涎香高貴獨特的琥珀香氣融合，再穩重的木質香調加入後，讓截然不同的香調達到完美平衡，就像是穿上西裝的南柱赫一樣，男孩中帶點成熟韻味，讓人著迷不已。

前 味： 卡拉布里亞佛手柑

中 味： 廣藿香、川椒

後 味： 龍涎香

▲男神最愛香水。（圖／翻攝chanel）

▲DIOR Sauvage 曠野之心淡香水。（圖／翻攝IG@tvn_drama、DIOR）

韓劇男神香水推薦：朴敘俊／Byredo返樸歸真淡香精 50ml，NT$4,900

Byredo返樸歸真淡香精是一款男女都適用的中性香水，那種純淨又柔軟的氣息，就連男神朴敘俊也被圈粉！以溫柔的白玫瑰搭配上柔軟的橙花香，而不挑人的麝香則是清透感的關鍵～噴上身彷彿能感受到床單輕輕拂過的膚觸，也像被柔軟又乾淨的衣服包裹的感受。

前調： 白玫瑰、粉紅胡椒、醛

中調： 紫羅蘭、橙花、牡丹

後調：檀香、麝香

▲男神最愛香水。（圖／翻攝chanel）

▲朴敘俊愛用，Byredo返樸歸真淡香精。（圖／翻攝IG@bn_sj2013、IG@officialbyredo）

韓劇男神香水推薦：朴栖含／TOM FORD 暖陽橙花 50ml，NT$8,500

朴栖含在入伍前，拍攝一支youtube影片，內容除了分享生活日常外，身為香氛控的他，還介紹了自己12支香水，其中TOM FORD NEROLI PORTOFINO非常適合接來悶熱又潮濕的夏季做使用！這款香氣詮釋了微風徐徐、溫暖陽光的波多菲諾港灣，以清新的檸檬結合治癒的薰衣草，並揉合橙花及茉莉的香氣，最後以沉穩的琥珀做收尾，整體香氣給人陽光清新的大男孩形象！

前調：香檸檬、橘子、檸檬、薰衣草、香桃木、迷迭香、苦橙

中心調：橙花、茉莉、橙花油、海桐花

基礎調：琥珀、當歸、黃葵

▲男神最愛香水。（圖／翻攝chanel）

▲TOM FORD 暖陽橙花。（圖／翻攝IG@parkseoham、Youtube@SUAMFLIX）

韓劇男神香水推薦：李棟旭／BLEU DE CHANEL 50ml，NT$3,590

李棟旭曾公開自己平時最喜歡的就是這款香奈兒藍色男性香精！這款BLEU DE CHANEL屬於木質香氣，以檸檬皮的微酸清爽、薄荷的清爽，搭配上佛手柑的清新為前調，原本清爽的味道會隨著時間慢慢沉澱，轉變成神秘氣息的雪松、檀香木，完全就符合李棟旭那陽剛、性感的氣質。

前調：檸檬皮、佛手柑、薄荷、艾蒿

中調：薰衣草、天竺葵、綠葉、鳳梨

後調：雪松、檀香木、龍涎酮、零陵香豆

▲男神最愛香水。（圖／翻攝chanel）

▲ BLEU DE CHANEL。（圖／翻攝IG@tvn_drama、chanel）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

香水, 男神香水, 香水推薦

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