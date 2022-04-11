歐陽娜娜撞衫「4千年一遇美女」！同件碎花裙她超高顏值狂贏

▲歐陽娜娜（左）、鞠婧禕撞衫 。（圖／翻攝自歐陽娜娜、鞠婧禕微博）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜在對岸表現亮眼，更受到許多時尚品牌青睞，最近穿上代言服飾太平鳥PEACE BIRD與設計師Mingma聯名的泡泡袖短裙擺拍，沒想到意外撞衫了「4千年一遇美女」鞠婧禕，立刻引發網友討論。

▲歐陽娜娜穿著太平鳥PEACE BIRD聯名Mingma系列服飾 。（圖／翻攝自歐陽娜娜、鞠婧禕微博）

歐陽娜娜在微博放送一系列美照，穿著太平鳥PEACE BIRD聯名Mingma系列服飾，以莫內花園為主軸，遍佈的碎花細節遇上浮誇泡泡袖與蓬裙結構，搭配上白色尖領，非常具有童話感。只是沒想到，被封為「4千年一遇美女」的陸女星鞠婧禕也上身同一單品，她的高顏值加上黑長髮加持，使得整體效果別具夢幻感，更直接放出無修圖的動態生圖照，讓網友紛紛稱讚顏值。

▲鞠婧禕無死角顏值讓網友驚艷 。（圖／翻攝自歐陽娜娜、鞠婧禕微博）



其實歐陽娜娜從2020年起就擔任太平鳥代言人，時常為品牌服飾帶貨，而此次撞衫了鞠婧禕更是引起網友討論，不少人認為鞠婧禕看起來更加適合這套裙子，「鞠婧禕太溫柔了」、「鞠婧禕的鞋子搭配更好看」、「拍照技術還是鞠婧禕更勝一籌」。