fb ig video ETtoday search mobile

外食這樣吃！營養師傳授「211飲食法」，吃飽又不怕胖

>

▲▼這樣吃不會胖！營養師傳授「211飲食法」 。（圖／Unsplash）

▲外食挑選有技巧，烹調方式很重要。（圖／Unsplash、翻攝自FB/營養師余朱青，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

三餐總是在外，經常外食要如何挑選食物才不會變胖呢？營養師余朱青建議，減重者可選擇燙、蒸、滷、涼拌的烹調方式，份量遵循「211」飲食法，照這個大方向，外食也能吃得健康又均衡。

▲▼這樣吃不會胖！營養師傳授「211飲食法」 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

營養師余朱青表示，自助餐的菜餚其實隱藏不少地雷，減重者可從選擇烹調方式下手，建議燙、蒸、滷、涼拌最好，也提醒油脂容易堆積於下層湯汁中，建議盡量選擇上層的菜色。

▲▼這樣吃不會胖！營養師傳授「211飲食法」 。（圖／Unsplash）

而肉類應盡量避免三層肉、東坡肉、加工類的肉品，因本身油脂含量偏高，雖是以滷的方式料理，但平均一塊仍可達百大卡以上。

▲▼這樣吃不會胖！營養師傳授「211飲食法」 。（圖／Unsplash）

有些蔬菜料理會以「先炸後炒」方式料理，以保持鮮豔的色澤和添加其口感，這類菜色往往吸附大量的油汁，減重期間須盡量避免。而油炸裹粉和糖醋等高油、多勾芡的料理為熱量地雷區，相同食材不同烹調方式，熱量相差一倍以上。

▲▼這樣吃不會胖！營養師傳授「211飲食法」 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

要如何斟酌份量呢？營養師建議「211飲食法」，簡單掌握飲食比例原則，蔬菜2份、蛋白質1份、全穀類1份。蔬菜可盡量攝取不同種類，讓不同營養素同時攝取；蛋白質應著重於油脂的比例，例如白肉會比紅肉更健康，澱粉類則是要避開精緻澱粉，以糙米取代白飯營養價值更高，多喝水不喝果汁，攝取1500-3000cc的水，平均一餐至少喝500cc的水。

▲▼這樣吃不會胖！營養師傳授「211飲食法」 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

關鍵字：

外食, 自助餐, 營養師余朱青

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌

男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

別再餓肚子！營養師教「減肥一定瘦」3大原則：多吃肉才對

別再餓肚子！營養師教「減肥一定瘦」3大原則：多吃肉才對

夜深了還睡不著？別再糾結！「5句話」讓你活得更通透 孫芸芸和女兒廖思惟誰美？網一面倒：比女兒更有少女感 歐陽娜娜撞衫「4千年一遇美女」！同件碎花裙她超高顏值狂贏 楊祐寧評香奈兒包「很美的黑色垃圾袋」　老婆自嘲「我開心就好」 布魯克林貝克漢甜娶富豪妻！「非傳統」VALENTINO訂製婚紗美翻 包・開箱／侯佩岑拎「MK水桶包」逆齡百搭　可愛「鎖頭」藏巧思 6件「網拍素T」超百搭！Uniqlo、GU男女都愛穿　斜切袖口更高級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面