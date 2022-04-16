Jisoo綁脖洋裝辣秀「絕對領域」　挑戰災難「綠白靴」美腿太銷魂

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國人氣女團BLACKPINK在全球圈粉無數，Jisoo以DIOR全球品牌大使之姿，為全新2022春夏系列拍攝形象大片，一套套繽紛服裝與單品，在Jisoo演繹下洋溢著青春氣息，她換穿黑色系造型，微辣氛圍藏不住，令人忍不住深陷其多樣魅力。

▲Jisoo為品牌全新2022春夏系列拍攝形象大片。（圖 / 品牌提供）

Jisoo前陣子就接連為多本時尚雜誌演繹DIOR 2022春裝，此次再度釋出一系列形象大片，先是穿著明亮的黃色裙裝亮相，手上可愛到不行的Lady Dior小包，讓女孩們一眼就心動，下一套以白色襯衫背心搭配綠橘拼接短裙，堆疊出品牌想重溫的60年代色塊美學，帶點Y2K復古感的「描綠邊白靴」，容易不小心就穿成時尚災難，Jisoo照樣運用高時尚力完美駕馭，逼人美腿相當銷魂吸睛。

▲黑色系裙裝襯得Jisoo的肌膚更加白皙。（圖 / 品牌提供）

接著Jisoo換穿鏤空綁脖洋裝出鏡，黑色系裙裝襯得她的肌膚更加白皙，僅有綁繩固定的頸肩挖空細節，可以說是最吸睛之處，剛好露出的倒三角「絕對領域」，搔得粉絲們心癢癢，另一套造型Jisoo巧妙以「外套內沒穿」視角，且胸前只扣一顆扣子，輕鬆迸發火辣氣息，科技塔夫綢材質則帶出籐格紋短夾克的率性感，搭配Jisoo高冷表情，遊走在性感與個性之間。

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