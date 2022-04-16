fb ig video ETtoday search mobile

Jisoo綁脖洋裝辣秀「絕對領域」　挑戰災難「綠白靴」美腿太銷魂

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國人氣女團BLACKPINK在全球圈粉無數，Jisoo以DIOR全球品牌大使之姿，為全新2022春夏系列拍攝形象大片，一套套繽紛服裝與單品，在Jisoo演繹下洋溢著青春氣息，她換穿黑色系造型，微辣氛圍藏不住，令人忍不住深陷其多樣魅力。

▲Jisoo DIOR 2022春夏 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo DIOR 2022春夏 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo為品牌全新2022春夏系列拍攝形象大片。（圖 / 品牌提供）

Jisoo前陣子就接連為多本時尚雜誌演繹DIOR 2022春裝，此次再度釋出一系列形象大片，先是穿著明亮的黃色裙裝亮相，手上可愛到不行的Lady Dior小包，讓女孩們一眼就心動，下一套以白色襯衫背心搭配綠橘拼接短裙，堆疊出品牌想重溫的60年代色塊美學，帶點Y2K復古感的「描綠邊白靴」，容易不小心就穿成時尚災難，Jisoo照樣運用高時尚力完美駕馭，逼人美腿相當銷魂吸睛。

▲Jisoo DIOR 2022春夏 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo DIOR 2022春夏 。（圖／品牌提供）

▲黑色系裙裝襯得Jisoo的肌膚更加白皙。（圖 / 品牌提供）

接著Jisoo換穿鏤空綁脖洋裝出鏡，黑色系裙裝襯得她的肌膚更加白皙，僅有綁繩固定的頸肩挖空細節，可以說是最吸睛之處，剛好露出的倒三角「絕對領域」，搔得粉絲們心癢癢，另一套造型Jisoo巧妙以「外套內沒穿」視角，且胸前只扣一顆扣子，輕鬆迸發火辣氣息，科技塔夫綢材質則帶出籐格紋短夾克的率性感，搭配Jisoo高冷表情，遊走在性感與個性之間。

►Tiffany跨海撞衫楊冪！連髮型都一樣　她「拉領口」狂洩香肩

►不滿被抵制！俄羅斯名人「剪20萬元香奈兒包」挺祖國　
 

關鍵字：

Jisoo, DIOR

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

肚子常不舒服？營養師教「便秘、拉肚子、愛放屁」3大飲食改善法

肚子常不舒服？營養師教「便秘、拉肚子、愛放屁」3大飲食改善法

就是有骨氣！「最不愛巴結人星座」Top3，牡羊太直很吃虧

就是有骨氣！「最不愛巴結人星座」Top3，牡羊太直很吃虧

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

最容易「舊情復燃」3大星座：TOP 1喜歡舊事物，一有安全感就黏住 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 小心這3種朋友別深交：愛抱怨、愛貶低都是差勁人選 「大同電鍋扭蛋」根本縮小版太可愛　開蓋驚見肉包竟是隱藏款 高圓圓中性穿搭「風衣＋軍靴」正翻！　帶貨小眾「牛角包」太燒了 星巴克4／15起每週「特定5款」買一送一　3大優惠一次看 皮膚科醫師教「荷荷芭油」7種妙用法！可去粉刺還能變手膜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面