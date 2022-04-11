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安格斯12星座一周運勢4／11-4／17　天蠍感情越順越旺、射手逆轉勝

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

水星、火星的位移，對羊座來說暗藏凶險，得當心自己因情緒化誤事，特別在感情方面此時與情人發生爭吵或拌嘴的頻率增高，偶爾吵鬧是溝通，但經常性的爭執就有點不妙了！單身者雖然感情持續空窗，不過熱絡的社交運倒讓你一點也不覺寂寞；家庭運同樣亮眼，與親人家人的相處熱鬧中有溫馨，也是最能療癒你的地方。

金牛座 4.21~5.20

本週水星移位之下，對牛座來說運勢好上加好，工作上紮實的拼勁加上從容的談吐，讓你的表現有受到長官青睞的機會，感情上也不乏粉紅色泡泡，有對象者適時給對方鼓勵、適時關心，積極熱絡的氣氛能讓彼此享有甜蜜的感情品質。單身者雖然目前感看不出感情的端倪，不過有不少浪漫的桃花邂逅運，也不乏一夜情。

雙子座 5.21~6.20

就算工作已經忙的焦頭爛額，最擅長一心多用的雙子，仍能保有屬於自己心靈的淨土，能在業餘之際發展感情，愈是忙碌反而讓雙子愈容光煥發，能在人前展現驚人魅力，這週的單身雙子在某些工作場合中即有不少邂逅或短暫的浪漫情緣，雖然不見得能修成正果，但頗能讓彼此感受心動的美好，可以遇見一場浪漫的小邂逅。

巨蟹座 6.21~7.21

雖然夠善良溫柔，但蟹座最缺乏的就是某種迷樣魅力，這週趁著金星放閃，適合修煉自己的氣質，提升魅力，參加展覽、觀賞表演都能在無形中為你帶來滿滿正能量，同時也能增加自己的見聞，展現自己的魅力。有情人的很可能會因細故發生衝突口角，這時後一人獨處思考，會比兩人針鋒相對來得更好。

獅子座 7.22~8.22

這週對獅子來說，與其強出頭不如學著當個旁觀者。特別在人際、生活及感情上，旺盛而熱絡的人際互動，雖然能為生活增添多彩多姿的元素，不過也要適合保護自己，別成為別人八卦的焦點。此外，水星進駐下，此時也是個極為適合表達情意的日子，已經有另一半的人需要提升彼此心靈的溝通。

處女座 8.23~9.22

夏天都還沒到，處女座已經開始呈現淡淡的疲態，感情生活顯得被動而消極，雖然處女座對人一向友善有禮，但那份禮貌有時少了一點真情，愈是客套愈有距離。已經有另一半的要多些相處的耐性，多些彼此的溝通和互動，可以打破活屍般沒靈魂的相處模式。單身者對愛自有想法，可以在社交生活中有所體驗。

天秤座 9.23~10.22

當秤座一個坎跨不出去，就算再努力也是白搭，不如轉換心情順其自然。這週秤座受到水星移位的影響，不適合原地鑽牛角尖，必要時可拋開工作上的煩惱，與家人安排一段過夜旅行或餐敘，從全家人和樂融融的互動中找回自己喪失已久的活力。此時已經有情人者要設法提升雙方的愛情品質，讓彼此重燃火花，單身者愛情機會湧現，但需要積極爭取。

天蠍座 10.23~11.22

金星在感情宮位中持續散發溫暖，也因此這週的「感情」是蠍座的運勢密碼，感情走得順，工作、財運也會一路飆升，相反的感情路愈是曲折，愈可能影響投資判斷與工作表現，失誤機率將大增！此時單身者往往在曖昧不明的時刻最美，暫時沒有化暗為明的跡象，適合趁著初夏時節積極發展人際，也為感情鋪下更多機會。

射手座 11.23~12.21

射手多虧了水星、火星的牽引，原本看似悲觀的事件將可能露出曙光！這週的射手頗有由逆轉勝的反轉氣勢，有機會在工作上大放異彩，表現特別醒目，也相當有群眾影響力，值得把握這股強運衝一波！殘念的是感情上金星不作美，近期遇到的阻滯較多，這也很容易成為衝突的根源，應學習尊重彼此的私人空間。

摩羯座 12.22~1.19

就算自己興趣缺缺，這週隨著水星的位移，摩羯社交生活勢必開始從平靜開始走向熱鬧豐富，不論是職場或是人際，各種互動關係都將有精采表現，不妨把自己準備好，好好網羅貴人，或是夢想中的理想情人。此時也將是單身摩羯走入桃花高峰的黃金期，單身者甚至有機會在團體中，遇到看得順眼的對象。

水瓶座 1.20~2.18

瓶座多了火星的干擾，在水星位移的首周，心情的起伏就會很有感，特別是感情方面變化起伏很大，已經有戀情的可能要多關注戀人的感受，太過理性、沒有溫度的表現，可能會讓對方覺得不太好受。而還沒有戀情的也要注意，喜歡你的人很多，但想要穩定的戀情，此時可能發展得並不順利。

雙魚座 2.19~3.20

木星、海王星和金星持續在魚座本命宮位進駐了好一段時間，在火星進來攪和之前，雙魚適合積極開發更多愛情的可能性，讓自己社交生活再豐富些，這段時間對單身魚來說將會有一波難得的桃花，自己的理想型可能要浮現，但還需要雙魚睜大眼積極尋找。已經有另一半的與對方相處狀況愈好，愈能夠對生活有所助益。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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