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美到冒泡的精品「紫色包包」盤點　LV老花、CELINE凱旋門印花出場就問翻

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

天氣漸暖，為了即將的換季準備，包款不妨嘗試基本黑白色調外的選擇，充滿神秘氣息的藍紫色包袋男女都適合，尤其在夏日簡單的造型下背上一只，肯定能成為眾人焦點。

來自 Burberry 的淡紫色鍊包，符合當今小包趨勢，同色系的鏈條和Logo字樣讓整體視覺更和諧統一，簡單搭配白Tee 與丹寧褲就很時髦！

▲Burberry 小型絎縫羔羊皮紫羅蘭色鍊包，NT$69,000。

CELINE的凱旋門印花經典且具指標性，同色系的呈現搭配金鍊配置，有些低調的奢華卻又不會過於拘謹，雖然是小包，但裝載一般日常小物也已足夠。

▲CELINE 紫色鍊條皮革肩背包，NT$97,000。

Louis Vuitton這只紫色Monogram側背包，中性特質搭配金鍊設計，無論男女都能展現時髦率性的街頭風格，即便搭配正裝也別有一番風味。

▲Louis Vuitton 紫色側背包，價格店洽。

Polo Ralph Lauren這只藍紫色皮革水桶包，扎實的皮革面料彰顯品牌對於包袋製作的高標準，水桶包的束口設計也為內容物提供良好保護，想打造帥氣風格的型人不妨參考。

▲Polo Ralph Lauren Pony Pouch 小馬水桶包，NT$15,880。

如果妳今天想走正式一點的風格，但又不想提一成不變的公事包，那麼這只藍紫色手提包不妨參考，極具質感的五金設計，包款底層的防刮五金也為心愛的包包提供更好的保護，無論上班還是休假提著都能展現率性時髦的型格魅力。

除了皮革面料，帆布材質也能為包款帶來不同的氛圍，像是SANDRO這只淡紫色帆布包，特殊的五金細節與淡紫色帆布搭配，簡簡單單卻百看不厭！

▲SANDRO 紫色帆布肩背包，NT$12,290。

如果妳今天需要參加晚宴，需要一只奢華的包款搭配，Roger Vivier這只緞面搭配鑽扣的晚宴包會是不錯的選擇，簡單的設計搭配奢華鑽扣，高級卻不做作。

▲Roger Vivier Bouquet Strass 帝王紫緞面鑽扣晚宴包，NT$51,600

除了一般單色調的紫色包袋，Off-White這款紫色渲染小包不妨參考，可正式也能隨性，街頭感十足的鍊帶細節更多了幾分個性。

▲Off-White 紫色渲染鍊包，價格店洽

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 藍紫色

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