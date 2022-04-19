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6個小眾品牌小白鞋不怕撞款！余文樂愛牌超帥、鞋後藏「:|」表情賣萌

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

論及鞋櫃裡的必備鞋款，小白鞋絕對排名第一！買過一雙又一雙的小白鞋，除了大家如數家珍的大品牌，《美麗佳人》再推薦各位蜈蚣6個不易撞款的小眾品牌白鞋。

Jil Sander

以簡約風格出名的Jil Sander，在極簡大勢之中依舊能端出品牌獨有的記憶點設計，是當今眾多喜愛minialist穿搭風格的男女孩們所崇尚的品牌。

回歸今日的小白鞋主題，Jil Sander推出一款厚底小白鞋，溝槽紋路的橡膠增高鞋底，鞋面採用小牛皮製作，讓小白鞋多了幾分細緻與正式感，看似簡單卻又不那麼簡單。

 

Converse Japan

看到Converse可別急著滑過，內行的球鞋控就知道，Converse Japan有別於其他國家的Converse，為獨立操作的生產線，因此日本Converse所發行的款式總是跟你所熟悉的帆布鞋不一樣。像是今年甫推出的魔鬼氈設計、寬鞋帶樣式抑或是皮革面料的小白鞋，都是台灣Converse櫃點沒看過的小白鞋款式。

Acne Studio

來自瑞典的小眾品牌Acne Studio，以呆萌又傻氣的「:|」表情最為人熟悉，將此符號放置到小白鞋的鞋跟位置，很適合在夏天搭配上短褲、短裙，低調地向走在身後的行人們賣萌。

Maison Mihara Yasuhiro（MMY）

由日本設計師三原康裕所創立的潮牌Maison Mihara Yasuhiro，洞悉經典的帆布鞋的輪廓之後進行改造，三原康裕將橡膠鞋底做出融蠟般的效果、成為品牌的代表鞋款「OG Sole」。獨特線條與吸睛設計讓余文樂、工裝大佬Nigel Cabourn都愛上，除了自己穿上腳更透過各自的服飾品牌與MMY合作推出聯名款。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

余文樂品牌Madness與MMY聯名款

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

On

前陣子甫和Loewe推出聯名專業跑鞋的On，一直以來皆以穿著的舒適度作為鞋款設計的首要原則，從2010年創立品牌以製作跑鞋起家，到現在開發出許多種不一樣的休閒／運動用鞋。而若是要從On來挑選日常好搭的小白鞋，編輯推薦以網球王子羅傑費德勒（Roger Federer）為名所設計的Roger系列，搭載品牌最引以為傲的「Cloud」鞋底科技，兼具百搭與實穿特性。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studio Doe

台灣小眾品牌Studio Doe，以簡練的設計風格做為品牌定調，擅長將細節處理融入基本款服飾，看似日常卻別具質感。第一次推出鞋款，就來挑戰市場競爭最強的小白鞋！將服裝設計手法套用到小白鞋Beyond Basic CL221上，雙骨線元素讓鞋頭在視覺上達到收窄效果，看起來更為優雅、仙氣。鞋面延伸向後還有拼接車縫爬線，展現品牌旨在細節中求變化的核心精神。鞋面採用耐磨的人工合成皮革製作，內裡則是鋪上舒適的天然麂皮。

▲小白鞋 。（圖／美麗佳人提供）

▲小白鞋 。（圖／美麗佳人提供）

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 穿搭, 小白鞋

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