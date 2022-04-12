2022母親節「新品保養組合」21組推薦！香緹卡現省3千7、DARPHIN太划算

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

每逢母親節、週年慶這些重大檔期來臨前，各大美妝保養品牌都會讓重量級新品搶先亮相，這次就為大家整理出以新品為主推出的優惠組合，趁此時試試看新品最划算！

Dior迪奧

由迪奧精萃再生光燦淨白精華與2022年全新上市的迪奧精萃再生光燦淨白修護乳組成的「迪奧精萃再生淨白雙后」，兼具淨白淡斑與賦活修護能量，能大幅提升肌膚純淨光采。蘊含來自世界最純淨森林之一-日本白神山地的「白神花植多酚」，為肌膚強韌肌底，還原年輕光采；同步搭配「迪奧白玫瑰」與「純白花植能量」的淨白修護力，使光燦淨白精華能精準對焦肌膚斑點、瑕疵問題，全面防阻斑點生成；光燦淨白修護乳則能幫助修護肌底膚況，開通透光捷徑，全面勻亮紊亂膚色，青春淨白光芒兩倍綻放。

精萃再生光燦淨白精華組

內容：精萃再生光燦淨白精華30ml正品、精萃再生光燦淨白精華水30ml、精萃再生光燦淨白修護乳10ml、美妍箱。

建議售價：NT$19,200。

LA MER

今年推出超能修護精華露，主打長時間提供源源不絕能量和頂級保濕效果，也能幫助後續保養品吸收，更能幫助肌膚剔透無瑕、細緻緊實、煥然一新，洋溢青春活力。

關鍵保養第一步推薦組

內容：選購超能修護精華露150ml，歡慶獨享高滲透自律修護乳15ml。

優惠價：NT$5,600（價值NT$6,884）

嬌蘭

2022新品首入組！嬌蘭頂級保養蘭鑽系列推出全新蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳，運用啟發自長壽蘭花花瓣的「氧蘊花瓣防護科技」，一抹彷彿為肌膚啟動隱形防護盾，有效抵擋外來致老化因子，具備SPF50／PA +++高防曬力，達到全方位防護、美白及抗老。質地含特調玫瑰色配方，一抹瞬間容光煥發，綻放自然紅潤光采。

蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳組

內容：蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳30ml正品、蘭鑽極萃氧生乳霜3ml、蘭鑽氧蘊極光精露15ml*2（註：各百貨通路、法國嬌蘭台灣官方線上旗艦店優惠組合略有不同，以各通路公告為準）。

價值：NT$7,938（優惠價NT$5,700元、72折）。

品木宣言

今年全新升級「靈芝水」加入10倍濃萃靈芝，質地如輕精華般，搭配靈芝精華，幫助肌膚健康加乘，再加上備受好評的靈芝乳液，48小時保濕彈潤，和靈芝水一起使用讓膚況再升級。

青春無敵靈芝水體驗組

內容：Dr.Weil青春無敵靈芝光潤機能水200ml、Dr.Weil青春無敵健康光潤機能乳液30ml、Dr.Weil青春無敵健康光潤精華液5ml。

特價：NT$1,500（價值NT$2,250）。

克蘭詩

直接納入三月上市新品氧氣亮白淡斑精華水正貨，美白基礎工為肌膚開啟層層深呼吸前奏，倍增精華液滲透吸收效果。

氧氣亮白精華水入門組

內容：氧氣亮白淡斑精華水200ml(清爽/潤澤，正貨2選1)、智慧美白潔顏慕斯50ml。

優惠價：NT$1,700（原價NT$2,133、8折）。

DARPHIN

品牌銷售NO.1「療癒小粉紅」全效舒緩精華，歷時60年專利研究，今年四月全新升級，加入擁有強大穩膚、賦活能量的高濃度粉紅岩玫瑰萃取，不僅能倍速修護肌膚，更能幫助改善泛紅、感受肌膚由內而外彈出水嫩光澤。入門首選療癒舒緩入門組，30ml入門容量搭配三支小ml的「小粉紅健康乳」全效舒緩健康乳，外出旅遊、隨身攜帶都非常小巧方便。

療癒舒緩入門組

內容：全效舒緩精華30ml、全效舒緩健康乳15ml*3。

推薦價：NT$2,650（價值NT$3,910）。

香緹卡

香緹卡擅長運用強大的植萃力量與尖端科技，將大自然的潛能轉化為高效保養能量， 2022年奢華登場的「護膚品界勞斯萊斯進化版」極緻純金賦活日夜安瓶就能做到日間瞬效充電、夜間澎潤緊實。

金緻速效日夜精華組

內容：極緻純金賦活日夜安瓶、極緻純金賦活眼部精華液3ml。

特價：NT$22,000（價值NT$25,700、86折、現省NT$3,700）。

L’OCCITANE歐舒丹

擁有大批死忠愛用戶的「亮眼星光瓶」光萃肌活亮眼修護露2022全新升級更強大！才剛上市立刻加入特惠行列即享79折。一瓶滿載1,600顆光微導晶球、天然成份高達99%的水感精華設計，全新注入蠟菊超導舒緩精萃與10倍濃縮蠟菊精華油，為眼周肌膚紓壓修護、導入能量、澎潤緊實，在眼部保養第一步重啟肌底、加速吸收、喚醒亮眼，十足有感地加乘眼周保養功效，不再讓泡泡眼、黑眼圈、眼周細紋和粗糙暗沉洩漏疲態與年齡秘密。

亮眼加倍修護組

內容：光萃肌活亮眼修護露15ml正品＋蠟菊精華眼霜15ml正品＋豐收乳油木舒眠眼罩。

優惠價：NT$3,250（原價NT$4,102、79折）。

KIEHL’S契爾氏

集結年度兩大新品植萃籃鑽修護激萃、植萃藍鑽修護雲朵霜的「植萃藍鑽修護組」，買就送限量KIEHL’S霸淨白水亮導入冰敷儀。

植萃藍鑽修護組

內容：植萃藍鑽修護激萃50ml、植萃藍鑽修護雲朵霜50ml、冰河保濕機能水40ml、冰河保濕潔面乳75ml、酪梨精萃修護保濕面膜10g、超活酵青春精釀露40ml、KIEHL’S霸淨白水亮導入冰敷儀。

寵粉價：NT$5,180（價值NT$7,482）

黛珂

母親節檔期中推出全新「水晶蜜糖系列」，訴求角質層的保濕潤澤，只要簡單使用乳液跟化粧水就能變身亮晶晶膚況。

HYDRA CLARITY水晶蜜糖爆水組

內容：購買水晶蜜糖嫩膚露200ml，贈送水晶蜜糖嫩膚乳14ml、水晶蜜糖嫩膚霜2.5g。

優惠價：NT$1,450（價值NT$1,655）。

伊麗莎白雅頓

伊麗莎白雅頓的艾地苯系列一直最關心女性在意的老化問題，全新升級「艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0」，新加入五種高效配方，搭配獨創冰感金屬按摩頭，有效改善眼周瑕疵。

艾地苯極致亮眼組

內容：艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0 20ml正貨、時空還原再生露10ml、艾地苯高效橙燦精華2.0 5ml、艾地苯高效橙燦精華2.0 5ml。

倩碧

水磁場家族2022全新上市生力軍「水磁場多酵活水精華露｣，以獨創蘆薈益生發酵精華一拍瞬間補水、生水、鎖水，舒緩退紅不致敏，Dcard、小紅書好評不斷。

水磁場粉紅水暢飲組

水磁場粉紅水暢飲組 內容：水磁場多酵活水精華露200ml、水磁場多酵活水精華露100ml。還限量加贈「有酵袋著走組（束口包+濕敷棉）」。

推薦價：NT$1,500（原價NT$3,150）。

高絲Kose

地球環境破壞日益嚴重，紫外線也對肌膚的破壞力更甚以往！ 高絲今年推出新品防曬，訴求就是減緩並修護紫外線對肌膚造成的內外損傷，且透過潤澤提升對抗紫外線的抵抗力。母親節還特別找來知名插畫懶散兔&啾先生聯名合作，讓大家購買保養品時還能同步擁有超值的聯名贈品。

雪肌精漾活UV雙重防禦乳（晶瑩限量組）

內容：買雪肌精漾活低敏UV雙重防禦乳50ml，贈雪肌精漾活化粧水35ml、高絲雪肌精×懶散兔&啾先生透明小提袋。

超值價：NT$650（價值NT$1,133）。

雪肌精漾活UV雙重防禦凝膠（晶瑩限量組）

內容：買雪肌精漾活UV雙重防禦凝膠70g、贈雪肌精漾活化粧水35ml、高絲雪肌精×懶散兔&啾先生透明小提袋。

超值價：NT$580（價值NT$1,063）。

THREE

母親節重磅鉅獻專為女性貼心設計的極致活顏系列，全新改版升級歐盟有機認證，獨家技術將日本國產-有機玫瑰每一道珍貴成份封存，提升肌膚屏障保護、安撫大人系不安肌，使肌膚雙倍豐盈潤澤。

極致活顏保養新品獨家特惠組

內容：購買極致活顏水凝露R正貨+極致活顏水凝乳R正貨，贈送植萃防護乾洗手30ml+極致活顏潔膚皂R 8g*2+MIT雙面洗浴毛巾組。

優惠價：NT$5,900（價值NT$7,382、79折）。

獨家組合專櫃：忠孝SOGO、中壢SOGO、站前三越、台中三越。

Melvita蜜葳特

為迎接母親節，Melvita蜜葳特推出全新改版升級上市的的粉紅胡椒美體油，這次加入全新「蔓越莓果油」，使肌膚感覺更細緻平滑、具光澤彈力。更好使用的噴頭設計，則是讓美體油能更流暢地使用，增加事半功倍的效益。母親節也再一次攜手聯名法國新穎美體品牌Cellu-Cup旗下明星產品「美型纖體按摩杯」，這次特別以閃亮亮的閃亮版，呼應充滿亮麗活力的媽媽們，在家就能享受對抗頑固脂肪與紋路的專業「仿手感揉捏手技」。

粉紅胡椒美體1+1

內容：美體油搭配同系列任一商品，享2件9折，會員85折，再贈Cellucup美型纖體按摩杯。

RéVive

歷經多年研發有成，隆重推出殿堂級保養再升級的KGF脂雕抗皺精華，全新升級品牌獨家-專利澎潤蛋白、強化配方-胜肽抗皺複合精萃，並運用「類肌膚屏障複合因子」-神經醯胺複合精華，透過一抹、二填、三撫紋為肌膚實現媲美微整等級的全臉脂雕補脂手術，一抹豐盈、瞬效撫紋。

KGF脂雕抗皺精華組

內容：買KGF脂雕抗皺精華30ml，贈KGF脂雕抗皺精華5ml+極緻抗皺嫩白晚霜5ml+極緻抗皺眼霜3ml+六胜肽眼部抗皺精華3ml。

優惠價：NT$23,000（價值NT$32,380、71折）。

RMK

四月全新上市的保養新品-粉紅泥膜皂霜，具有濃密的礦泥泡沫能貼合肌膚輕鬆的帶走肌膚的髒污。搭配雙效潔膚露講究保濕且能迅速發揮潔膚效果，在肌膚感到黏膩悶熱時、臉泛油光時皆推薦使用。

潔顏美肌特惠組

內容：粉紅泥膜皂霜正品120g、煥膚美肌露（沁涼凝露型）正品150ml、潔膚油（smooth）正品175ml*2。

優惠價：NT$3,700（價值NT$4,900）。

ALBION

賦白彈力系列一直是ALBION愛用者最喜愛的美白系列，今年三月更全新升級，加上獨步市場的「表情肌亮白科技」能讓全臉緊緻、360°無瑕淨透亮。其中最讓人期待的是，消失於市場一年多的賦白彈力滲透乳也升級成「賦白彈力全能掃黑滲透乳」回歸，而且2022年母親節立刻加入特惠行列。

乳液先行賦白自選組

內容：賦白彈力全能掃黑滲透乳或活化液正商品任二瓶、賦白彈力全能掃黑滲透乳30g、賦活超彈力蘋果肌活化液30ml、活潤滿水位保濕精華8ml。

優惠價：NT$4,600（價值NT$5,620）。

FANCL

1月甫上市的逆齡賦活肌底液與逆齡賦活乳液新品，推出八送一的組合優惠，想體驗高滲透、超親膚的極潤修護力，快把握此刻入手好時機。

日常護理8送1組（逆齡賦活系列）

內容：購逆齡賦活肌底液30ml*4、逆齡賦活乳液30ml*4，送逆齡賦活肌底液30ml。

特價：NT$11,016（原價NT$13,050、約84折）。

茱莉蔻

2022年與藝術家井上羅來Raku Inoue聯名合作，運用五色彩蝶象徵來自茱莉蔻澳洲自家有機農場的5大活機玫瑰，為保濕明星玫瑰活膚露換上翩翩蝶舞的新姿態。玫瑰活膚露2022花霧賦活限量版添加五大活機玫瑰補水複方，以自然恩惠喚養新肌，揉合玫瑰精華化作美肌能量。

限量玫瑰活膚露組

內容：玫瑰活膚露2022花霧賦活限量版100ml*2，贈玫瑰活膚露15ml。

優惠價：NT$2,700（價值NT$3,000、9折）。

Belif

今年母親節全新推出belif草本花束亮顏精華，主成份來自愛丁堡草本農場栽植的植物花朵，提煉花朵中的高濃度天然維他命B3和維他命C，可修護敏弱肌膚，恢復健康膚況，讓肌膚由內而外散發光澤。針對忙碌的職業婦女，這些營養成份能快速修護疲勞的肌膚，簡單保養就能找回年輕光澤。

花束精華加大容量限定組

內容：草本花束亮顏精華80ml正貨加大版、草本花束亮顏精華10ml*2。

特價：NT$2,650（總價值NT$3,470）母親節預購會限定發售，限量600組。

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