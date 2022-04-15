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賈靜雯看完老公《華燈3》男男激戰喊很養眼　笑回：我演男人一定沒問題

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

出道多年，無論事業或是人生，「慢」對於賈靜雯來說，是經歷考驗後的真實淬煉。儘管世事再多紛擾，也要持續擁抱正能量，對未來保持期待。

由鮮苔、蕨類與泥土等植栽構成的島，暗喻人們心中那片靜謐之境。如花綻放的主角是你自己，與世隔絕的「慢」，能夠回探生命過往的所有來不及。儘管島外一片荒蕪，又或遠方槍林彈雨，在屬於自己的島上，安全感會療癒所有絕望，煉成百毒不侵、永生不滅的希望。

大抵是每年一回，和賈靜雯度過的工作時光，總會有新的想法。過去三年內連獲金鐘、金馬最佳女主角大獎，她開玩笑地說：「接下來應該要拼最佳男主角了！」是啊，她有什麼做不到的？

自己究竟行不行？

角色的鮮明度、內在程度，是我接下來最大考量，不想侷限在框架裡，想挑戰自己究竟行不行！

30多年時間慢慢熬，表演路途雖然長，「初衷」與「熱情」是賈靜雯事業上的關鍵字。對於「角色」，開始有了和過去不同看法，她說：「演員這個職業很妙，因為你總演雷同角色，所以觀眾愛看，不過演員本身還是希望能夠突破。」這兩者之間的矛盾，賈靜雯用這3年的時間扭轉，她繼續說：「一開始也納悶為何《瀑布》會找上我？但經過這次更加確定，角色的鮮明度、內在程度，是我接下來最大考量，不想侷限在框架裡，想挑戰自己究竟行不行！」

老公在《華燈3》中的男男激戰，也能看作是種破格？賈靜雯笑說：「當初很難想像兩個鋼鐵直男會發生怎樣的狀況？沒想到播出後我會這麼驚訝！但覺得很好很養眼，是我從沒發現過修的另一面（笑）。」回到力拼「最佳男主角」的話題上，她更說：「吳慷仁可以演女人，我演男人一定沒問題！」

和解，在轉念之間

如果情緒處於怪罪或憤怒，家庭關係肯定受影響。儘管有時爭吵，但別忘了那個愛你以及你愛的，有血有肉的人。

《與惡》《瀑布》以及接下來《媽，別鬧了！》或許可以看作是賈靜雯的「家庭三部曲」，用不同角色生命剖析，在面對無法切割羈絆時，所相應而生的課題。歷經這些年，對於「家」的想法與定義，有著怎樣的轉變？她說：「最近在讀《家是給我們最大傷害的地方》，書名很是衝擊。原生家庭影響人很深，其中有許多未解之謎，會讓自己發生變化。你能做的就是選擇「和解」與否，會有截然不同結果。隨著看到的資訊越多，就更能去選擇自己定義中『家』的樣貌與型態。」

家，究竟是「修羅場」還是「避風港」？有時一句話、慢一秒的思緒，都有大相徑庭結果，賈靜雯對此更有感觸，她解釋：「某天修把我整理好沒多久的植栽大麥克，不小心給翻了，大女兒第一時間跑來問：『修叔叔你還好嗎？有沒有受傷？』聽到這句話時，才突然意會過來，我只關心植物，卻沒關心老公狀況。這件事讓我思考許久，才發現自己要換一個方式面對，如果情緒處於怪罪或憤怒，家庭關係肯定受影響。雖然心愛的東西毀了，但最重要的還是活生生站在你面前，那個愛你以及你愛的，有血有肉的人。」

回歸自我，看見希望

種植花草、照顧小生命，慢慢成為一股期待的心情，像是每天都有了新希望。

原以為賈靜雯對美術找來的樹蛙小夥伴會心生畏懼，沒想卻是一見鐘情！小樹蛙除了有新主人，還有了新名字「草阿貴」，成為賈靜雯家中新成員。她說：「這幾年地球甚至整個宇宙都有劇烈變化，人們需要療癒事物，去平衡自己內心狀態，回歸到最純然的當下。」

看生命變化，成為綠手指或是小動物家長，帶來不少撫慰效果，賈靜雯繼續說：「像是種植花草、照顧小生命，對我來說非常療癒。替他們澆水餵食，有點像在養小孩，慢慢成為一股期待的心情，像是每天都有了新希望。儘管世界諸多紛擾，我們總得要找到活下去的理由。」

向內觀照，積極面對

愛自己的重點，是落實觀看自己、感受自己、察覺自己，不要忽略身體的任何異常。

在疾病面前人人平等，無論貧富出生，都得獨自面對。弟妹朱芯儀正與乳癌纏鬥，身為家人長輩，賈靜雯有著深刻領悟，她說：「《瀑布》裡有句印象深刻台詞『不要問我好不好，我會想辦法自己好起來』，這是旁人與病者間的微妙關係。病痛總是突如其來，而我弟妹非常勇敢地去面對。經過角色，現在自己成為了病者的家屬，能做的是需要時陪伴、不需要時請勿打擾，分寸得宜是很重要的。」

對於乳癌防治，也是《美麗佳人》不斷疾呼的核心，賈靜雯有感而發地說：「女人要愛自己，雖已是老生常談，但重點是要去落實，要去觀看自己、感受自己、察覺自己，要有預防的準備，不要忽略身體的任何異常。」那麼該怎麼做到預防這件事？她繼續說：「從細心面對、向內觀照開始，慢下來與自己對話，身心是互相影響的，我弟妹很棒的就是去勇敢面對，並且積極正面地展開治療。」又一回的醍醐灌頂，喝下餘韻十足的心靈雞湯，賈靜雯的魅力，便是初春裡的暖陽！期待《媽，別鬧了！》趕緊上線，讓觀眾再度為她的演出喝采。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 賈靜雯

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