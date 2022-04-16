太妍、NMIXX都被圈粉！韓國設計師品牌Bonbom設計風格、受寵原因揭曉

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

來自韓國的設計師Jo Bonbom，畢業於倫敦藝術大學的時裝學院，2020年成立自己的同名品牌，或許你對他完全不認識，但你一定認識被他圈粉的粉絲，包括少女時代太妍、Blackpink、Aespa、NMIXX等女團。

翻翻Bonbom的Instagram就不難知道，Jo Bonbom憑著與眾不同的設計風格，擄獲女團Blackpink、Aespa、NMIXX，以及太妍的青睞，多次在電視節目、表演活動，甚至是專輯造型，都選擇Bonbom所打造的服飾，究竟它的風格有什麼特別，往下帶你一探關於Bonbom：

韓國設計師品牌Bonbom風格介紹

兼具設計與實穿

對於設計師品牌的印象，或許很多人會覺得跟實穿搭不上邊，但Bonbom卻能兼顧兩者打造具有設計感又實穿的服飾，並能夠將經典款的服裝變出新意，廣受細節控的喜愛。

把街頭元素變高級

在時尚圈中大玩街頭元素的人不少，但要像Bonbom玩出自己特色的可就不多了，擅長俐落的層次感設計，拼接印花面料一點不落俗套，讓人印象深刻的例子，就不得不提到Blackpink在演唱會上的造型，Lisa的緊身馬甲、Jennie的吊燈短裙、Jisoo的大廓型洋裝、Rosé的層次短裙及印花小可愛。

又剛又柔的迷人魅力

主修男裝設計的Jo Bonbom，對於服裝線條的運用十分講究，在替JYP新女團NNIXX設計出道曲服裝就能看其功力，雖然是設計給女生的衣服，卻完美融入男裝的個性帥氣，剛硬的馬甲搭配飄逸的短裙，展現剛柔並濟的美感。

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