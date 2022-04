LV萬元手鍊藏善心　Virgil Abloh最後設計遺愛人間

▲Virgil Abloh重新打造第二個LV Silver Lockit手鍊系列可混搭疊戴。(圖/LV提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

不少精品品牌長期支持聯合國兒童基金會(UNICEF),法國精品龍頭LV(Louis Vuitton,路易威登)即為最佳代表,自2016年起透過販售Silver Lockit手鍊和吊墜系列,已為籌得超過1,800萬美元(逾5億2304萬元台幣),近日再發表去年11月28日因癌症逝世的男裝藝術總監Virgil Abloh打造的第二個Silver Lockit手鍊系列,讓他的愛永留人間。

▲LV每售出一條Virgil Abloh創作的Silver Lockit手鍊,即捐贈100美元予聯合國兒童基金會。

Virgil Abloh於2018年至2021年擔任LV男裝藝術總監,去年底因病離世,享年41歲,留給時尚迷無限懷念,他生前設計的第二個Silver Lockit手鍊系列近期上市,加入新材質與新色彩,採用自然原色或黑色的鈦金屬製成的鍊條、掛鎖和LV吊飾,搭配霓虹黃、彩紅色或黑色索繩,每售出一條手鍊,品牌將會捐100美元(約2900元台幣)給聯合國兒童基金會。

▲LV Silver Lockit X Virgil Abloh天然鈦金屬手鍊(左)16,400元,黑色鈦金屬手鍊17,100元。



▲LV Silver Lockit X Virgil Abloh天然鈦金屬手鍊(左)16,400 元,黑色鈦金屬手鍊17,100元。

丹麥品牌Pandora也力挺聯合國兒童基金會多年,藉由Charms for Change計劃的一個個串飾促進兒童福祉工作。今年創作Pandora for UNICEF「夜光燈泡吊飾」,以925 銀材質與粉藍夜光琺瑯打造燈泡外型,不分日夜都會發光的設計象徵孩子們的希望,同時點綴刻有鼓舞人心的「Find your light」標語圓牌,即日起至7月7日期間,每售出一個夜光燈泡吊飾,品牌將會捐出15歐元(約476元台幣),助聯合國兒童基金會扶助弱勢兒童與青少年。

▲Pandora for UNICEF限量「夜光燈泡吊飾」,2,480元。(圖/Pandora提供,以下同)





▲Pandora for UNICEF限量「夜光燈泡吊飾」,可做為鑰匙圈掛飾。



