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LV萬元手鍊藏善心　Virgil Abloh最後設計遺愛人間

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▲▼ LV,Pandora 。（圖／公關照）

▲Virgil Abloh重新打造第二個LV Silver Lockit手鍊系列可混搭疊戴。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

不少精品品牌長期支持聯合國兒童基金會（UNICEF），法國精品龍頭LV（Louis Vuitton，路易威登）即為最佳代表，自2016年起透過販售Silver Lockit手鍊和吊墜系列，已為籌得超過1,800萬美元（逾5億2304萬元台幣），近日再發表去年11月28日因癌症逝世的男裝藝術總監Virgil Abloh打造的第二個Silver Lockit手鍊系列，讓他的愛永留人間。

▲▼ LV,Pandora 。（圖／公關照）

▲LV每售出一條Virgil Abloh創作的Silver Lockit手鍊，即捐贈100美元予聯合國兒童基金會。

Virgil Abloh於2018年至2021年擔任LV男裝藝術總監，去年底因病離世，享年41歲，留給時尚迷無限懷念，他生前設計的第二個Silver Lockit手鍊系列近期上市，加入新材質與新色彩，採用自然原色或黑色的鈦金屬製成的鍊條、掛鎖和LV吊飾，搭配霓虹黃、彩紅色或黑色索繩，每售出一條手鍊，品牌將會捐100美元（約2900元台幣）給聯合國兒童基金會。

▲▼ LV,Pandora 。（圖／公關照）▲▼ LV,Pandora 。（圖／公關照）

▲LV Silver Lockit X Virgil Abloh天然鈦金屬手鍊（左）16,400元，黑色鈦金屬手鍊17,100元。

▲▼ LV,Pandora 。（圖／公關照）▲▼ LV,Pandora 。（圖／公關照）
▲LV Silver Lockit X Virgil Abloh天然鈦金屬手鍊（左）16,400 元，黑色鈦金屬手鍊17,100元。

丹麥品牌Pandora也力挺聯合國兒童基金會多年，藉由Charms for Change計劃的一個個串飾促進兒童福祉工作。今年創作Pandora for UNICEF「夜光燈泡吊飾」，以925 銀材質與粉藍夜光琺瑯打造燈泡外型，不分日夜都會發光的設計象徵孩子們的希望，同時點綴刻有鼓舞人心的「Find your light」標語圓牌，即日起至7月7日期間，每售出一個夜光燈泡吊飾，品牌將會捐出15歐元（約476元台幣），助聯合國兒童基金會扶助弱勢兒童與青少年。

▲▼ LV,Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora for UNICEF限量「夜光燈泡吊飾」，2,480元。（圖／Pandora提供，以下同）

▲▼ LV,Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora for UNICEF限量「夜光燈泡吊飾」，可做為鑰匙圈掛飾。

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Pandora

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